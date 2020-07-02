Новый Kia Stinger получит имя K6

Kia Motors зарегистрировала в России два новых имени - Kia K6 и Kia K4, об этом свидетельствует выгрузка из базы Роспатента.

Модели K6 в гамме компании еще нет, предполагается, что такое наименование присвоят преемнику 4-дверного купе Stinger, который выйдет в конце 2021-начале 2022 года. "Стингер" - первый опыт Kia Motors в этом престижном классе - и он удался: модель пользуется вдвое большим спросом, чем соплатформенный Genesis G70. Российские потребители также приняли Stinger "на ура": в прошлом году реализовано больше 1700 седанов, собранных в Калининграде.

Кроме K6, Kia на неделе зарегистрировал в РФ имя K4. Продукт с таким именем сегодня представлен только на китайском рынке - компактный седан, позиционируемый между моделями Rio и K5 (Optima). Но появление его в России крайне маловероятно, седан K4 разработан для совместного предприятия Dongfeng-Kia. Регистрация его имени в России скорее всего просто рутинная юридическая формальность.

Напомним, что новое поколение Optima Kia решила продавать под именем K5.