Ранний ВАЗ-2103: много хрома и черно-красный салон

Журналист Иван Зенкевич в своём новом видео рассказал о раннем ВАЗ-2103 1973 года выпуска с интересной особенностью.

Данный экземпляр, окрашенный в зелёный цвет, прошёл через реставрацию. Он оснащается 1,5-литровым мотором (72 л.с.) и четырёхступенчатой механической коробкой передач.

Редкий седан имеет характерные отверстия в передней части кузова. Такой ВАЗ-2103 ещё называли "тёркой". К слову, у модели 1972 года производства передок был глухим, а "тройка", которая выпускалась с 1974 года по 1984 год, обладала двумя узкими окошками.

И кузов автомобиля, и салон выглядят идеальными. Снаружи четырёхдверка отделана многочисленным хромированным декором. Внутреннее убранство может похвастать черно-красной обивкой.

Фото: скриншот с youtube.com

ВАЗ-2103 сходил с конвейера Волжского автозавода в период с 1972 по 1984 годы. Всего "Жигулей" третьей модели было изготовлено более 1,3 миллиона экземпляров. "Тройка" запускалась в рамках глобального контракта с Fiat в начале 1970-х годов прошлого века.

Ранее "Российская газета" рассказывала об "олимпийском" ВАЗ-2103 со скромным пробегом в 36833 километров. Седан 1980 года выпуска окрашен в желтую эмаль "Охра" и сохранил чёрные номера старого образца.