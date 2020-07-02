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02.07.2020 19:30
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Владимирскому экс-замгубернатора добавили срок за взятки

Текст: Анна Скудаева (Владимир)

Бывший заместитель губернатора Владимирской области по строительству Дмитрий Хвостов, осужденный в 2018 году за коррупцию, получил новый срок по аналогичным обвинениям.

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Как рассказали в региональном Следственном управлении СКР, суд признал Хвостова виновным в очередных эпизодах получения взяток - в значительном и в особо крупном размере.

Во время суда и следствия стало известно, что в 2015 году Хвостов, пользуясь должностным положением и властными полномочиями, в интересах знакомого бизнесмена заставлял своих подчиненных и чиновников органов местного самоуправления снять запрет на проведение строительных работ.

- За "предоставленные услуги" заместитель губернатора потребовал передать ему два мобильных телефона общей стоимостью более 100 тысяч рублей, - сообщили в СК.

Кроме этого, в 2015 году Хвостов лоббировал интересы строительной фирмы, чтобы ускорить утверждение проекта планировки территории города Владимира. За незаконное покровительство высокопоставленный чиновник через посредника получил от застройщика 10 миллионов рублей.

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Когда о новых эпизодах преступной деятельности бывшего замгубернатора стало известно, в отношении него возбудили уголовные дела по ч.4 и 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в значительном размере и в особо крупном размере).

Ленинский районный суд Владимира признал Хвостова виновным и приговорил к девяти годам заключения и 30-миллионному штрафу. Поскольку ранее за коррупционные преступления тот же суд отправил Хвостова за решетку на 11 лет и приговорил к 28-миллионному штрафу, с учетом неотбытого срока окончательный приговор экс-чиновнику составил 12 лет заключения со штрафом в размере 40 миллионов рублей. Помимо этого, Хвостова лишили права занимать определенные должности сроком на три года. Таким образом, срок заключения для бывшего чиновника увеличился на год, а сумма штрафа - на 12 миллионов рублей.

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