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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Названы лидеры по явке на голосование в ДФО

Текст: Дина Непомнящая

Наибольшую активность среди всех регионов Дальнего Востока во время голосования по поправкам в Конституцию РФ проявили Чукотский автономный округ и Еврейская автономная область. Явка на избирательные участки там составила 75,58 и 72,11 процента соответственно, сообщили в пресс-службе правительства ЕАО.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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"Я благодарю всех, кто принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию России. Это был исторически значимый референдум. Спасибо всем сотрудникам избирательной системы, волонтерам и консультантам Конституции. Вы проделали большую и очень важную работу. Мы вместе определяли будущее нашей страны", - заявил глава области Ростислав Гольдштейн.

Высокая явка была зафиксирована и в других регионах ДФО. Так уже в десять утра 1 июля свои отметки в бюллетенях поставили больше половины избирателей в Бурятии, а к шести вечера явка там составила 62,91 процента. В Сахалинской области проголосовали 67,99 процента, включенных в списки жителей. В Амурской области - 59,17 процента.

Напомним, что по итогам обработки 100 процентов протоколов, большинство дальневосточников поддержали изменения в главном законе страны.

Власть Работа власти Внутренняя политика Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Еврейская АО ДФО Бурятия ДФО Амурская область ДФО Сахалинская область ДФО Чукотский АО Голосование по поправкам в Конституцию РФ

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