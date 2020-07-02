Названы лидеры по явке на голосование в ДФО

Наибольшую активность среди всех регионов Дальнего Востока во время голосования по поправкам в Конституцию РФ проявили Чукотский автономный округ и Еврейская автономная область. Явка на избирательные участки там составила 75,58 и 72,11 процента соответственно, сообщили в пресс-службе правительства ЕАО.

"Я благодарю всех, кто принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию России. Это был исторически значимый референдум. Спасибо всем сотрудникам избирательной системы, волонтерам и консультантам Конституции. Вы проделали большую и очень важную работу. Мы вместе определяли будущее нашей страны", - заявил глава области Ростислав Гольдштейн.

Высокая явка была зафиксирована и в других регионах ДФО. Так уже в десять утра 1 июля свои отметки в бюллетенях поставили больше половины избирателей в Бурятии, а к шести вечера явка там составила 62,91 процента. В Сахалинской области проголосовали 67,99 процента, включенных в списки жителей. В Амурской области - 59,17 процента.

Напомним, что по итогам обработки 100 процентов протоколов, большинство дальневосточников поддержали изменения в главном законе страны.