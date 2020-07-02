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02.07.2020 13:12
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Французский депутат в Крыму призвал Евросоюз снять санкции с России

Текст: Юлия Суконкина (Симферополь)
Фото: Пресс-служба администрации Ялты Фото: Пресс-служба администрации Ялты
Фото: Пресс-служба администрации Ялты

Глава делегации европейских политиков, посетивших Крым с двухдневным визитом, французский депутат Тьерри Мариани считает, что страны Евросоюза должны снять санкции и начать сотрудничать с Россией. Об этом он заявил журналистам.

Фото: Юлия Суконкина/ РГ
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- Если Европа хочет существовать в XXI веке, она должна прийти к пониманию, что санкции необходимо отменить, - сказал Мариани.

Он считает, что будущее европейских стран зависит от сотрудничества с Россией.

- Сейчас есть два крупных центра силы - это Китай и США. Если Европа хочет иметь достойное место в будущем, ей следовало бы сблизиться с Россией, потому что это ее единственный шанс стать третьим крупным центром силы. У нее есть выбор: или остаться маленьким союзником США, или вместе с Россией стать третьей, условно говоря, крупной группировкой, которая будет иметь вес в будущем, - отметил Мариани.

Как сообщалось ранее, политики Евросоюза (девять человек) прибыли в Крым для наблюдения за голосованием о поправках в Конституцию РФ. Они посетили избирательные участки в Симеизе, Алупке, Ялте, Симферополе. Иностранные гости отметили хорошую организация избирательного процесса с точки зрения соблюдения санитарных правил и высокую явку крымчан.

По официальным данным избиркома Крыма, проголосовали 81,75 процента зарегистрированных избирателей, или 1 227 150 человек. Более 90 процентов проголосовавших одобрили изменения в основной закон, 9,08 высказались против.

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