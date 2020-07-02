Сериал "Текст. Реальность" выйдет раньше срока

Премьера сериала под названием "Текст. Реальность" состоится 3 июля. Пять эпизодов появятся на видеосервисе START в один день, так что поклонники фильма и романа смогут посмотреть сериал целиком. Это новый опыт в отечественной индустрии. Таким подходом к выпуску своих сериалов пользуются мировые лидеры, пионером был Netflix.

"Текст" - экранизация бестселлера Дмитрия Глуховского о 27-летнем Илье Горюнове, отсидевшем семь лет в тюрьме по ложному обвинению. Выйдя на свободу, он необдуманно мстит своему обидчику, молодому офицеру ФСКН Петру Хазину и получает доступ к его смартфону. Став обладателем смартфона обидчика, главный герой проживает, хоть и виртуально, жизнь Хазина, словно бы проживает свою, - в итоге не сложившуюся и сломанную. В кульминационной сцене столкновения героев, снятой ручной камерой, напряжение доходит до пика.

Главные роли исполнили Александр Петров, Иван Янковский и Кристина Асмус, для которой роль стала одной из самых обсуждаемых в ее карьере.

Полнометражная экранизация "Текста" вышла в кинотеатрах России в конце октября 2019 года, собрав около 400 миллионов рублей в прокате. "Текст" посмотрели около 1,5 миллиона зрителей. Фильм стал триумфатором премии "Золотой орел" и лауреатом премии АПКиТ.

- Мы дополнили линии, которые из-за хронометража в кино пришлось сократить или частично убрать, - рассказал режиссер Клим Шипенко. - Будет подробнее рассказана история героев Асмус и Янковского. Их отношения будут нюансированы, зритель получит больше подробностей об их связи. В сериале применен принцип "антикино". Мы избавились от таких приемов, как ярко выраженная музыка, параллельный монтаж, вместо этого будет документальное погружение зрителя в реальность произведения.