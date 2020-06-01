Продюсеры назвали лучшим фильмом "Текст" Клима Шипенко

Триллер Клима Шипенко "Текст", снятый по одноименному роману Дмитрия Глуховского, взял "российскую "Эмми" - премию Ассоциации продюсеров кино и телевидения в категории "Лучший полнометражный художественный фильм".

Восьмая церемония награждения премии АПКиТ прошла в воскресенье онлайн - в целях безопасности. Прямую трансляцию мероприятия вел Пятый канал.

"Текст" - лучшая полнометражная картина прошлого года", - объявил Игорь Угольников.

Отметим, что прокат ленты сопровождал скандал из-за крайне откровенной сцены с участием актрисы Кристины Асмус, сыгравшей там главную женскую роль. В основных мужских ролях - Александр Петров, конечно же, и Иван Янковский.

Стоит напомнить: ранее фильм получил четыре премии "Золотой орел", включая победу в номинации "Лучший игровой фильм".

Наша рецензия на "Текст" - здесь.

Кроме "Текста" в категории была представлена еще одна лента Шипенко - комедия-чемпион "Холоп", а также драма Кантемира Балагова "Дылда".

Лучшим сериалом в категории от 5 до 24 эпизодов по версии АПКиТ признан "Шторм" Бориса Хлебникова.

Победителем в номинации "Лучший комедийный сериал" стали "Жуки" Константина Смирнова.

Виктория Исакова получила награду как лучшая актриса сериала за роль в "Эпидемии", лучшим актером назван Александр Робак - за "Шторм".

Премия Ассоциации продюсеров кино и телевидения вручается с 2013 года.