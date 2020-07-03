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03.07.2020 19:25
Рубрика: Digital

Apple планирует сделать iPhone удостоверением личности

Текст: Иван Черноусов

Компания Apple хочет сделать iPhone цифровым паспортом человека. По замыслу купертиновцев, устройство может стать заменой паспорту, водительским правам и другим важным документам. Об этом сообщает ресурс appleinsider.com.
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Электронные копии вышеперечисленных документов будут храниться непосредственно в устройстве. "Яблочники" уже подали серию патентных заявок под общим названием Providing Verified Claims of User Identity. В них описываются методы хранения и использования цифрового идентификатора личности.

Издание отмечает, что план Apple по цифровизации мира успешно работает: если с выходом Apple Pay люди забыли про бумажные деньги, то в iOS 14, которая выйдет уже осенью, появится функция открытия автомобиля через смартфон. Поэтому вполне возможно, что через несколько лет мы перестанем носить с собой бумажные документы.

Идея цифровизировать документы далеко не нова. В конце мая Минкосвязь предложила провести эксперимент, в ходе которого жители Москвы смогут использовать мобильное приложение вместо паспорта. Ожидается, что к 31 августа будет создано само приложение и его инфраструктура, а использовать его можно будет с 1 декабря этого года.

Digital Гаджеты Власть Право Личные документы Компании Информационные технологии Apple Правительство Минкомсвязь

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