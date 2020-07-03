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03.07.2020 04:10
Рубрика: Власть

Минобороны: С-500 сможет поражать гиперзвуковое оружие в космосе

С-500 "Прометей" сможет уничтожать гиперзвуковое оружие в космосе. Об этом рассказал главнокомандующий Воздушно-космическими силами генерал-полковник Сергей Суровикин.

Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости
Разработчик рассказал о возможностях С-500 "Прометей"

"Характеристики комплекса позволяют ему перехватывать цели за сотни километров от Земли, а также уничтожать наряду с аэродинамическими и баллистическими целями гиперзвуковое оружие всех модификаций", - цитирует главкома газета "Красная звезда".

С-500 "Прометей" относится к новому поколению зенитных ракетных систем "земля - воздух". Это универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом ПРО. Радиус поражения системы - 600 километров. Она сможет обнаружить и одновременно поразить до десяти баллистических сверхзвуковых целей, летящих со скоростью до семи километров в секунду, а также уничтожить боевые блоки гиперзвуковых ракет.

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