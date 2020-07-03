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Названы дата и место прощания с Виктором Проскуриным

Новости
    03.07.2020, 13:02
Текст:   Козьма Лоханкин

Объявлены дата и место прощания с Заслуженным артистом РСФСР Виктором Проскуриным, который скончался 30 июня в возрасте 68 лет от хронической обструктивной болезни лёгких.

Как сообщил директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок, церемония состоится 4 июля в Театральном институте имени Б. Щукина, где учился Проскурин.

Время прощания - с 10:00 до 12:00 по московскому времени, передаёт ТАСС.

Ранее стало известно, что похоронят Проскурина на Троекуровском кладбище.

Виктор Проскурин известен по таким фильмам, как "Большая перемена", "Жестокий романс", "12 стульев", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона" и множеству других.

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