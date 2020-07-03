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03.07.2020 19:05
Рубрика: Легковые авто

Новых Kia K5 в Россию уже привезли более десятка

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: www.kia-clubs.ru Фото: www.kia-clubs.ru
Фото: www.kia-clubs.ru

В Россию уже импортировано более десяти седанов Kia K5, хотя старт продаж модели в нашей стране запланирован только на конец августа-начало сентября.

Фото: Пресс-служба Kia.
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Машины ввозились минуя сертификацию - через оформление на каждый экземпляр индивидуального Свидетельства о безопасности колесного транспортного средства (СБКТС), об этом говорит выгрузка из базы Росстандарта. Напомним, что Kia K5 идет на смену популярному в РФ седану Optima поколения JF. Скорее всего K5 ввозятся самой компанией Kia Motors - для прохождения российских сертификационных тестов и съемки рекламных материалов.

Напомним, что 2 июля в сети опубликовали фото Kia K5 в районе Москва-Сити - машину сфотографировали во время съемок промо-ролика. Новые фото Kia K5 в Москве опубликовал также паблик "Русский автомобиль" в соцсети VK.com.

В Южной Корее K5 нового поколения представили в декабре 2019-го. Относительно предшественницы новая Kia K5 стала чуть крупнее (длина - 4,9 м), также она получила более агрессивный экстерьер и богатое оснащение. В салоне появились новая медиасистема с экраном 10,25 дюйма и 12,3-дюймовый цифровой дисплей вместо традиционной комбинации приборов.

Фото: www.auto.ru
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K5 будут продавать у нас с двумя атмосферными бензиновыми двигателями - 2.0 MPI (150 л.с.) и 2.5 GDI (194 л.с.), передним приводом и автоматической трансмиссией.

Kia Optima уходящего образца выпускали в 2015-2019 годах. Для РФ ее сборка велась на заводе "Автотор" (Калининград), у дилеров такие машины в наличии еще есть, они стоят от 1 404 900 рублей (2,0 л, бензин, 150 л.с., МКП).

#Kia