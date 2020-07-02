Новый Kia K5 сфотографировали в Москве. Скоро стартуют продажи

На территории "Москва-Сити" был сфотографирован седан Kia K5 нового поколения, который ранее на некоторых рынках, в том числе и российском, был представлен под именем Optima. Очевидцы говорят, что "ка-пять" был участником съёмки промо-материалов, а это - сигнал к скорому началу продаж новинки.

Ранее компания официально анонсировала выход на наш рынок модели Kia K5, сообщив, что названия Optima больше не будет: марка решила перейти к унифицированному неймингу модели во всём мире.

Известно, что для седана в российской спецификации предусмотрено два мотора, и оба являются "атмосферниками": 2.0 MPI мощностью 150 л.с., работающий в паре с 6-ступенчатым "автоматом" и 194-сильный двигатель объёмом 2.5 литра, агрегатируемый с 8-диапазонной автоматической трансмиссией.

Ранее "РГ" рассказывала о Kia K5 для рынка США, где модель предложена с системой полного привода и в комплектации GT с турбомотором на 294 силы, - таких версий в России не появится.

В настоящее время Kia Optima в России можно купить начиная от 1 364 900 рублей. Скорее всего, у нового K5 комплектаций с таким демократичным ценником не будет, и седан будет стоить минимум 1.6 миллиона рублей.