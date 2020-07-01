Kia, которая больше не Optima: модель начала шествие по миру под именем K5

На всякий случай напомним, что больше такой модели, как Kia Optima не существует - она сменила имя на K5. Седан начал продаваться в США, где не получил виртуальной "приборки" и селектор-шайбу, но зато обзавёлся самой мощной GT-версией и системой полного привода.

Внешне Kia K5 для рынка Штатов практически полностью повторяет южнокорейскую версию модели, если не брать в расчёт стайлинг автомобиля с пакетом GT-Line и в версии GT, у которых "подправлен" передний бампер.

Фото: Пресс-служба Kia.

Что касается салона, то K5 для рынка США не получил даже опциональной возможности оснащения цифровой приборной панелью - только аналоговые шкалы. Также для Соединённых Штатов оставили традиционный селектор трансмиссии, который на машине в спецификации для Южной Кореи заменили на "шайбу".

В моторную гамму вошли 1.6 T-GDI мощностью 183 л.с. и 294-сильная "турбочетвёрка" 2.5 T-GDI, последняя положена GT-версии. Базовый двигатель агрегатируется 8-диапазонным "автоматом", а второй - преселективным "роботом".

Фото: Пресс-служба Kia.

Ранее "РГ" рассказывала, что полный привод в США получила Toyota Camry, полноприводные версии есть и у Nissan Altima. Теперь аналогичное предложение делает Kia K5, но 4х4 будет только на версиях с мотором объёмом 1.6 литра.

Напомним, глобальная версия нового Kia K5 была представлена в конце 2019 года. Тогда же, кроме особенностей трансмиссии и моторной гаммы, сообщалось о том, что седан для мировых рынков оказался крупнее южнокорейской версии.

Продажи новинки в США начнутся этим летом, в России Kia K5 тоже появится, но, увы, только с "атмосферниками". Версий с полным приводом нам тоже не светит.