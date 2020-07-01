Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
01.07.2020 17:18
Рубрика: Легковые авто

Kia, которая больше не Optima: модель начала шествие по миру под именем K5

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Kia. Фото: Пресс-служба Kia.
Фото: Пресс-служба Kia.

На всякий случай напомним, что больше такой модели, как Kia Optima не существует - она сменила имя на K5. Седан начал продаваться в США, где не получил виртуальной "приборки" и селектор-шайбу, но зато обзавёлся самой мощной GT-версией и системой полного привода.

Внешне Kia K5 для рынка Штатов практически полностью повторяет южнокорейскую версию модели, если не брать в расчёт стайлинг автомобиля с пакетом GT-Line и в версии GT, у которых "подправлен" передний бампер.

Фото: Пресс-служба Kia.

Что касается салона, то K5 для рынка США не получил даже опциональной возможности оснащения цифровой приборной панелью - только аналоговые шкалы. Также для Соединённых Штатов оставили традиционный селектор трансмиссии, который на машине в спецификации для Южной Кореи заменили на "шайбу".

В моторную гамму вошли 1.6 T-GDI мощностью 183 л.с. и 294-сильная "турбочетвёрка" 2.5 T-GDI, последняя положена GT-версии. Базовый двигатель агрегатируется 8-диапазонным "автоматом", а второй - преселективным "роботом".

Фото: Пресс-служба Kia.

Ранее "РГ" рассказывала, что полный привод в США получила Toyota Camry, полноприводные версии есть и у Nissan Altima. Теперь аналогичное предложение делает Kia K5, но 4х4 будет только на версиях с мотором объёмом 1.6 литра.

Фото: Пресс-служба Volkswagen.
Обновленный Volkswagen Tiguan: мощь, электричество и цифровизация

Напомним, глобальная версия нового Kia K5 была представлена в конце 2019 года. Тогда же, кроме особенностей трансмиссии и моторной гаммы, сообщалось о том, что седан для мировых рынков оказался крупнее южнокорейской версии.

Продажи новинки в США начнутся этим летом, в России Kia K5 тоже появится, но, увы, только с "атмосферниками". Версий с полным приводом нам тоже не светит.

#Kia