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03.07.2020 10:00
Рубрика: Легковые авто

Первую партию кроссовера Volkswagen Nivus раскупили в считанные часы

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Volkswagen. Фото: Пресс-служба Volkswagen.
Фото: Пресс-служба Volkswagen.

В конце июня этого года в Бразилии стартовали продажи кроссовера Volkswagen Nivus, который в 2021 году начнёт экспансию мировых рынков. Перспективы этого "паркетника" можно оценить по результатам начала продаж.

В первые часы после объявления цены кроссовер забронировали 1200 человек, и компания объявила о дополнительной квоте в тысячу машин. Возможно, привлекательности VW Nivus добавили некоторые "плюшки", обещанные первым клиентам, в числе которых бесплатные страховка на год и подписка на мобильные сервисы, а также предоставление льготных условий при покупке машины в кредит или рассрочку.

Фото: Пресс-служба Volkswagen.
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Базовая версия Volkswagen Nivus, оснащённая 128-сильным 200 TSI Total Flex (семейство EA211) и 6-ступенчатой автоматической коробкой передач, стоит 85 890 бразильских реалов (1 107 500 рублей). В топовой версии за "паркетник" просят 98 290 реалов (1 267 380 долларов). Для сравнения, кроссовер VW T-Cross, стоящий в иерархии моделей чуть выше Nivus, в минимальной комплектации и на "механике" стоит 88 790 реалов.

Напомним, мировая премьера VW Nivus состоялась в мае 2020 года. Кроссовер создан на платформе MQB-A0, которая не предусматривает наличия системы полного привода.

Фото: Пресс-служба Volkswagen.
Фото: Пресс-служба Volkswagen.
#Volkswagen