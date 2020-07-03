Поправки в Конституцию потребуют изменения порядка 100 законов

Члены рабочей группы по подготовке поправок к Конституции рассказали на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным о том, какая законодательная работа последует за одобрением изменений на общероссийском голосовании.

"По нашим оценкам потребуется изменить около ста федеральных конституционных и федеральных законов", - сообщил сопредседатель группы, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

В рабочей группе их разделяют на несколько блоков: социальная сфера, здравоохранение, организации единой публичной власти, оборона и безопасность, развитие предпринимательства, развитие некоммерческого сектора и гражданского общества.

По словам другого сопредседателя группы, Талии Хабриевой, закрепленное в новом тексте Конституции единство публичной власти потребует изменений на уровне регионов и муниципалитетов. "По примерным подсчетам, если обратиться к законодательству субъектов, нужно уточнить, скорректировать не менее 650 уставов и законов субъектов РФ. Из них 557 - законы", - сказала она. Кроме того, потребуются изменения в подзаконные акты, в том числе - более 150 постановлений правительства РФ.

Рабочая группа готова стать площадкой для диалога в ходе этой работы, добавила Хабриева.

В пятницу Центризбирком России утвердил своим постановлением окончательные итоги общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ. В протокол ЦИК внесены следующие цифры: явка - 67,97%, за поправки проголосовали 77,92% участников голосования, против - 21,27%. Президент РФ Владимир Путин уже подписал указ об опубликовании текста Основного Закона с изменениями, они вступают в силу 4 июля.