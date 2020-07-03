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03.07.2020 16:07
Рубрика: Власть

Путин: Мы приняли решение по поправкам в Конституцию вместе, всей страной

Текст: Татьяна Замахина
Результаты общероссийского голосования по поправкам в Конституцию показали высокий уровень консолидации общества по ключевым вопросам. Они были приняты всей страной. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече в режиме видеоконференции с рабочей группой по подготовке изменений в Основной закон.

- Поправки вступают в силу. И вступают, без всякого преувеличения, по воле народа, - заявил глава государства, отметив, что подписал указ на эту тему. Глава государства напомнил о своей позиции: "Изменения, внесенные в Основной закон страны, затрагивают каждого и окончательное, решающее слово здесь могли сказать только граждане России".

Фото: Алексей Никольский/ТАСС
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Президент вновь поблагодарил "всех, кто сделал свой ответственный выбор".

- Мы приняли это значимое решение вместе, всей страной, - отметил Путин, - и оно касается тех ценностей и базовых принципов, которые лежат в основе дальнейшего развития России, делают нас действительно одним народом, единым целым.

В целом результаты голосования, по его словам, показали высокий уровень консолидации общества по ключевым вопросам, имеющим общенациональное значение.

В связи с этим российский лидер обратил внимание правительства, парламента и глав регионов на то, что приоритеты и ценности, за которые отдали голоса россияне, "должны быть в полной мере реализованы" в конкретных делах. Каждая норма, включенная в основной закон, означает не созерцание, а действие, подчеркнул Путин.

Фото: Александр Корольков/РГ
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Он также остановился на вопросе организации плебисцита. "В таких непростых условиях, при такой нагрузке было сделано все, чтобы процедура общероссийского голосования стала для граждан удобной и, что чрезвычайно важно сегодня, безопасной", - заявил глава государства.

Рабочая группа, по его оценке, работала не просто хорошо, а "с душой". Ее члены проанализировали мировой опыт, организовали широкую дискуссию. "Ваши предложения точно совпали с ожиданиями людей", - обратился президент к собравшимся.

Власть Работа власти Госуправление Президент Голосование по поправкам в Конституцию РФ

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