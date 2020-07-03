Путин: Мы приняли решение по поправкам в Конституцию вместе, всей страной

Результаты общероссийского голосования по поправкам в Конституцию показали высокий уровень консолидации общества по ключевым вопросам. Они были приняты всей страной. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече в режиме видеоконференции с рабочей группой по подготовке изменений в Основной закон.

- Поправки вступают в силу. И вступают, без всякого преувеличения, по воле народа, - заявил глава государства, отметив, что подписал указ на эту тему. Глава государства напомнил о своей позиции: "Изменения, внесенные в Основной закон страны, затрагивают каждого и окончательное, решающее слово здесь могли сказать только граждане России".

Президент вновь поблагодарил "всех, кто сделал свой ответственный выбор".

- Мы приняли это значимое решение вместе, всей страной, - отметил Путин, - и оно касается тех ценностей и базовых принципов, которые лежат в основе дальнейшего развития России, делают нас действительно одним народом, единым целым.

В целом результаты голосования, по его словам, показали высокий уровень консолидации общества по ключевым вопросам, имеющим общенациональное значение.

В связи с этим российский лидер обратил внимание правительства, парламента и глав регионов на то, что приоритеты и ценности, за которые отдали голоса россияне, "должны быть в полной мере реализованы" в конкретных делах. Каждая норма, включенная в основной закон, означает не созерцание, а действие, подчеркнул Путин.

Он также остановился на вопросе организации плебисцита. "В таких непростых условиях, при такой нагрузке было сделано все, чтобы процедура общероссийского голосования стала для граждан удобной и, что чрезвычайно важно сегодня, безопасной", - заявил глава государства.

Рабочая группа, по его оценке, работала не просто хорошо, а "с душой". Ее члены проанализировали мировой опыт, организовали широкую дискуссию. "Ваши предложения точно совпали с ожиданиями людей", - обратился президент к собравшимся.