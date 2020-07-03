В Приамурье автор фейка о разрушении моста заплатит штраф

В Амурской области направлено в суд уголовное дело в отношении молодого жителя Благовещенска, который обвиняется в публичном распространении заведомо ложной информации, представлявшей угрозу жизни и безопасности людей.

Мужчина распространил в мессенджере видео, в котором утверждал, что из-за обрушения моста в реку упал автобус с иностранцами. В апреле этого года действительно просела одна из плит автодорожного переезда через Зею, но запись, на которой видно якобы плывущее авто, оказалось ложным.

В итоге мужчина объяснил, что ролик разослал друзьям ради шутки и не предполагал, что это вызовет панику.

Он признал свою вину и принес извинения. Учитывая еще и то, что подозреваемый совершил преступления небольшой тяжести впервые, следствие заявило ходатайство о прекращении уголовного дела и уголовного преследования в отношении подозреваемого. Ему будет назначен судебный штраф, сообщает СУ СКР по региону.