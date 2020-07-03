Число пострадавших при взрыве газа в Кирове выросло до двух человек

В результате хлопка газа в жилом доме в Кирове пострадали два человека. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Одна из пострадавших, женщина 1956 года рождения, госпитализирована с ожогами. Ранее сообщалось об одном пострадавшем, который находится в реанимации. После обследования здания было принято решение о введении на его территории режима повышенной готовности. Жители пострадавших квартир временно поселены в гостиницу "Губернская". Также они будет обеспечены питанием и предметами первой необходимости. Сейчас сотрудники полиции охраняют их квартиры.

Напомним, в четверг в Кирове в многоквартирном доме на улице Орджоникидзе произошел хлопок газа. В результате взрыва были повреждены оконные блоки в двух квартирах и подъезде.

Сейчас причины ЧП выясняются. Региональное СУ СКР по данному факту начало доследственную проверку.