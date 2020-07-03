Скрывавшийся девять лет экс-чиновник продавал МиГ-31 за 153 рубля

Новости

Под Калининградом стартовал всеармейский конкурс "Морской десант" 13:20
Путин в ближайшее время обсудит с камбином план по восстановлению экономики 13:15
Lamborghini известного блогера разбилась в ДТП в центре Петербурга 13:09
В США рассказали о новом более заразном штамме коронавируса 13:09
Фигуристка Медведева до открытия границ будет тренироваться у Буяновой 13:08
Сенатор Джабаров оценил высказывание США о проектах "Буревестник" и "Посейдон" 13:02
Названы дата и место прощания с Виктором Проскуриным 13:02
Видео: легковушка снесла кабину автовозу 13:00
На Урале вынесли приговор насильнику и убийце школьницы 12:55
Мишустин поручил губернаторам лично контролировать ситуацию с занятостью 12:52
МЧС: Число разрешенных пляжей в России сократилось в три раза 12:52
На Украине перестали сажать за вождение в нетрезвом виде 12:48
Биологи научились точно пересчитывать возраст собак в "человеческий" 12:48
Принцессу Маргарет в продолжении "Короны" сыграет Лесли Мэнвилл 12:47
МЧС Крыма предупредило об аномальной жаре в регионе 12:44
"Бавария" объявила о переходе игрока "Манчестер Сити" Сане 12:43
Путин и Лукашенко обсуждали двусторонние отношения во Ржеве 12:38
В ЦИК поступило 15 особых мнений членов региональных избиркомов 12:37
В Германии ввели уголовное наказание за съемки под юбками 12:35
Песков: Решений об открытии международных границ пока нет 12:33
NASA впервые изменит траекторию астероида 12:22
На Урале проверят семью, где ребенок разнимал дерущихся родителей 12:18
Франшизы "Чужой" и "Хищник" стали частью вселенной Marvel 12:15
Показатели ПДК на реке Амбарной в Норильске пришли в норму 12:11
В Челябинской области произошел крупный пожар на крыше магазина 12:07
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Июль обещает быть теплее обычного на всей территории России
Июль обещает быть теплее обычного на всей территории России
Верховный суд разъяснил, как не купить жилье с "нагрузкой"
Верховный суд разъяснил, как не купить жилье с "нагрузкой"
Июль. Вступает в силу. Как изменят жизнь россиян новые законы
Июль. Вступает в силу. Как изменят жизнь россиян новые законы
03.07.2020 11:31
Рубрика: Происшествия

Скрывавшийся девять лет экс-чиновник продавал МиГ-31 за 153 рубля

Текст: Андрей Чугунов (Нижний Новгород)

Бывшего работника Росрезерва по Приволжскому федеральному округу Андрей Силякова, который в мае 2011 года был осужден Нижегородским областным судом к 11 годам лишения свободы, задержали в Балахнинском районе Нижегородской области в конце мая текущего года.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Мосгорсуд отменил приговор высокопоставленному чиновнику Минобороны

В 2007 году Силяков, работая в управлении Федерального агентства по государственным резервам по ПФО, обманул членов комиссии по проведению конкурсного отбора покупателей материальных ценностей, выпускаемых из государственного материального и мобилизационного резервов. Он организовал переход права собственности на четыре планера МиГ-31 (без силовых установок) стоимостью свыше одного миллиарда рублей к одной из нижегородских фирм по значительно заниженной цене.

Ранее сообщалось, что цена продажи составляла всего 612 рублей за единицу техники. Как уточнил в разговоре с KP.ru сотрудник генпрокуратуры РФ по ПФО Виктор Латин, стоимость самолетов оказалась еще ниже - 153 рубля за штуку. После сделки самолеты перепродали авиазаводу "СОКОЛ", а разницу, составившую 2,8 миллиона рублей, Силяков присвоил.

Аналогично в 2008 году он похитил более 35800 тонн мазута стоимостью 314 миллионов рублей, выпускаемого из государственного материального и мобилизационного резервов. Вырученные от его продажи 3,8 миллиона рублей Силяков также присвоил.

Общий ущерб государству от преступных действий Андрея Силякова превысил 1,4 миллиарда рублей.

Напомним, на оглашение приговора в 2011 году подсудимый не явился и приговор - 11 лет лишения свободы со штрафом 1 миллион рублей по двум преступлениям, предусмотренным ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере) - был ему вынесен заочно. Осужденного объявили в федеральный розыск.

Владимирский генерал арестован за "коронавирусные" поборы с курсантов

В конце 2016 года материалы по его розыску были переданы из ГУ МВД России по Нижегородской области в отдел розыска оперативного управления ГУФСИН России по Нижегородской области. С 2017 года он объявлен в международный розыск.

В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий появилась информация о возможном нахождении Силякова на территории России, а именно в доме его супруги в Балахнинской районе Нижегородской области. 26 мая разыскиваемый Андрей Силяков был задержан и взят под стражу.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область

Главное сегодня

Путин и Лукашенко обсуждали двусторонние отношения во Ржеве
Памфилова: Итоги голосования легитимны и бесспорны
В Минобороны рассказали о двухнедельных итогах испытаний вакцины от COVID-19
В МИД прокомментировали вышедшую в Малайзии книгу о рейсе MH17
В КЧР задержали исламистов, призывавших к созданию халифата
Дети выпадают из окон в трети случаев на глазах у родителей
Как обезопасить квартиру на время отпуска