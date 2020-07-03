Скрывавшийся девять лет экс-чиновник продавал МиГ-31 за 153 рубля

Бывшего работника Росрезерва по Приволжскому федеральному округу Андрей Силякова, который в мае 2011 года был осужден Нижегородским областным судом к 11 годам лишения свободы, задержали в Балахнинском районе Нижегородской области в конце мая текущего года.

В 2007 году Силяков, работая в управлении Федерального агентства по государственным резервам по ПФО, обманул членов комиссии по проведению конкурсного отбора покупателей материальных ценностей, выпускаемых из государственного материального и мобилизационного резервов. Он организовал переход права собственности на четыре планера МиГ-31 (без силовых установок) стоимостью свыше одного миллиарда рублей к одной из нижегородских фирм по значительно заниженной цене.

Ранее сообщалось, что цена продажи составляла всего 612 рублей за единицу техники. Как уточнил в разговоре с KP.ru сотрудник генпрокуратуры РФ по ПФО Виктор Латин, стоимость самолетов оказалась еще ниже - 153 рубля за штуку. После сделки самолеты перепродали авиазаводу "СОКОЛ", а разницу, составившую 2,8 миллиона рублей, Силяков присвоил.

Аналогично в 2008 году он похитил более 35800 тонн мазута стоимостью 314 миллионов рублей, выпускаемого из государственного материального и мобилизационного резервов. Вырученные от его продажи 3,8 миллиона рублей Силяков также присвоил.

Общий ущерб государству от преступных действий Андрея Силякова превысил 1,4 миллиарда рублей.

Напомним, на оглашение приговора в 2011 году подсудимый не явился и приговор - 11 лет лишения свободы со штрафом 1 миллион рублей по двум преступлениям, предусмотренным ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере) - был ему вынесен заочно. Осужденного объявили в федеральный розыск.

В конце 2016 года материалы по его розыску были переданы из ГУ МВД России по Нижегородской области в отдел розыска оперативного управления ГУФСИН России по Нижегородской области. С 2017 года он объявлен в международный розыск.

В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий появилась информация о возможном нахождении Силякова на территории России, а именно в доме его супруги в Балахнинской районе Нижегородской области. 26 мая разыскиваемый Андрей Силяков был задержан и взят под стражу.