СК завел дело после повреждения газопровода в Самарской области

В Самарской области возбуждено уголовное дело из-за аварии на газопроводе. После ЧП вынужденно был эвакуирован ближайший населенный пункт.

Как сообщает пресс-служба регионального СК, дело заведено по ч 1 ст 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба

Как уточнили в ведомстве, 2 июля в километре от поселка Верхняя Подстепновка в Волжском районе при производстве земляных работ ремонтной бригадой Нефтегорского газоперерабатывающего завода были допущены нарушения требований промышленной безопасности. Из-за чего был поврежден технологический газопровод. В результате аварии предприятию причинен крупный ущерб, произошел выброс сырья. Был полностью эвакуирован расположенный рядом поселок - около 2,5 тысячи человек.

После окончания работы газоспасательной службы следователи осмотрят место происшествия. Уже изымается необходимая документация с целью проведения судебных экспертиз, проводятся допросы свидетелей и бригады завода.