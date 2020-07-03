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03.07.2020 15:51
Рубрика: Спорт

В ФК "Оренбург" заявили об ухудшении ситуации с COVID-19

Текст: Максим Домчев

У троих футболистов "Оренбурга" диагностировали воспаление легких, ситуация ухудшается, сообщили в клубе.

О положении команды рассказал "Чемпионату" главный тренер "Оренбурга" Константин Парамонов. "Мы сидим на карантине, сегодня сдавали анализы. Каждый день сдаем КТ. Трое футболистов с воспалением легких, я здоров. Сидим в номерах, приносят еду отдельно", - сообщил он.

Информацию подтвердил член попечительского совета клуба Василий Столыпин.

Фото: РИА Новости
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"Ситуация с заболевшими ухудшается. Их количество увеличивается. У нескольких футболистов после КТ обнаружено двустороннее воспаление легких. Так что дело серьезное, - рассказал Столыпин Sport24. - Как заканчивать сезон? Мы сейчас строго следуем медрегламенту. Карантин выдерживаем, но это дело у нас не кончается. Каждый день какие-то новые нехорошие события. Просвета не видно. Третья "баранка" намечается. Но какое-то решение должно быть принято. Игроки сидят по номерам, не контактируют, их возят на КТ. Под жесточайшим контролем".

По его словам в четверг одного игрока увезли с воспалением, что автоматически продлит карантин еще на 14 дней. И нет никакой гарантии, что команда сможет сыграть 8 июля против ЦСКА.

"Оренбург" уже попросил "Рубин" о переносе матча, который намечен на ближайшие выходные. Однако пока нет ответа на эту просьбу. Ранее "Оренбургу" были засчитаны два технических поражения в матчах против "Краснодара" и "Урала".

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