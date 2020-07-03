Показатели ПДК на реке Амбарной в Норильске пришли в норму

Превышений ПДК нефтепродуктов в устье реки Амбарная, которая 30 апреля была загрязнена дизтопливом, уже два дня не фиксируют. Речь именно об устье, где еще несколько дней превышение ПДК составляло почти два раза.

"За сутки четыре отобранные пробы воды не зафиксировали превышения предельно допустимых концентраций нефтепродуктов в устье реки Амбарная", - сообщили сегодня в экстренных службах Норильска.

Такие показатели зафиксированы впервые с момента разлива 21 тысячи тонн топлива на ТЭЦ-3 в Норильске.

"Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. Но уголовное дело СКР продолжает расследовать сразу по ряду статей УК.