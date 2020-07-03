Глава Кубани до 21 июля продлил режим повышенной готовности

Как уточнили в администрации, на Кубани, несмотря на контролируемую эпидемиологическую ситуацию, сохраняется ряд ограничительных мер. По-прежнему работают обсерваторы, в которые, правда, отправляют лишь тех, кто приехал в регион из-за рубежа. Также на объектах с массовым пребыванием людей и в общественном транспорте сохраняется масочный режим и соблюдается социальное дистанцирование.

Кроме того, при въезде в край в аэропортах, железнодорожных и автомобильных вокзалах и автостанциях измеряется температура тела. Продолжают действовать ограничения и на работу предприятий индустрии развлечений, а массовые деловые мероприятия ограничены числом не свыше ста человек.В документе говорится, что "до 21 июля продлевается режим самоизоляции для лиц в возрасте 65 лет и старше, а также лиц с хроническими заболеваниями".

"Сейчас ситуация в крае стабильна и контролируема, но снимать все ограничения еще рано. Продолжается выявление новых заболевших. Необходимо продолжать сдерживать распространение инфекции", - цитируют в пресс-службе слова представителя краевого Роспотребнадзора.

Напомним, губернатор региона на заседании регионального оперативного штаба 18 июня заявил об отмене с 21 июня режима карантина по коронавирусу на всей территории Краснодарского края, действовавшего с конца марта. На Кубани возобновили работу межмуниципальный транспорт, гостиницы и санатории, крупнейшие торговые центры (при соблюдении требований Роспотребнадзора), имеющие отдельный вход все кафе и рестораны, детские лагеря и здравницы (но только для детей, проживающих на территории края).

Однако тогда было отмечено, в крае остается режим повышенной готовности, который предусматривает введение некоторых ограничительных мероприятий. Эти ограничения были сегодня продлены.