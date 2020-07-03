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03.07.2020 18:00
Рубрика: Экономика

В Крыму отелям запретили принимать детские группы из других регионов

Текст: Алексей Вакуленко

Глава РК Сергей Аксенов приостановил в Крыму прием организованных групп детей из других субъектов Российской Федерации до стабилизации эпидемиологической ситуации в регионе. Соответствующие изменения он внес в свой указ о введении на территории республики режима повышенной готовности.

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В документе отмечается, что крымские гостиницы и иные средства размещения должны с 3 июля приостановить бронирование мест, прием и размещение таких детских групп, что могут прибывать в республику, чтобы принять участие в различных мероприятиях туристической направленности - слетах, фестивалях, спортивно-тренировочных сборах, экскурсиях и так далее.

Аналогичное требование глава региона адресовал и республиканским детским лагерям и санаториям республики, которым по-прежнему разрешено принимать только детей из Крыма и Севастополя.

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Кроме того, согласно последней редакции указа, жители Донецкой и Луганской народных республик, которые имеют недвижимость в Крыму и паспорт гражданина РФ, не обязаны со дня приезда в республику помещаться на 14 дней в обсерватор.

Как сообщалось ранее, в первую летнюю двухнедельную смену международный детский центр "Артек" примет 523 школьника из Крыма в возрасте от 8 до 17 лет.

Напомним, с 1 июля крымские объекты размещения начали принимать отдыхающих из других регионов России.

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