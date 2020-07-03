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03.07.2020 16:15
Рубрика: Происшествия

На Урале осудили лжекосметолога, обезобразившего лицо пациентки

Текст: Михаил Пинкус

В Магнитогорске вынесли новый приговор бывшему врачу-травматологу, потерявшему работу из-за уголовного дела о взятках и впоследствии переквалифицировавшегося в косметологи. В ходе подпольной пластической операции липовый хирург обезобразила лицо пациентки, сообщили в пятницу в прокуратуре региона.

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- Судом установлено, что 47-летняя осужденная, не являясь предпринимателем и не имея лицензии на осуществление медицинской и косметологической деятельности, а также сертификата по специальностям "косметология" и "пластическая хирургия" в период с июля по октябрь прошлого года, оказывала населению косметологические услуги в нежилом помещении, не оснащенном соответствующим оборудованием, - сообщила представитель прокуратуры Челябинской области Наталья Мамаева. - В сентябре она за 15 тысяч рублей без проведения обследований проводила процедуру в виде подтяжки лица и выбрала неверную тактику проведения операции, что привело к обезображиванию лица пациентки. Согласно заключению судебно-медицинского эксперта, оставшиеся на лице рубцы являются неизгладимыми, так как для их устранения необходимо новое оперативное вмешательство.

Суд признал бывшего травматолога виновным в оказании услуг, не отвечающей требованиям безопасности с причинением тяжкого вреда здоровью и приговорил к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, удовлетворил исковые требования потерпевшей о взыскании компенсации морального вреда на сумму 200 тысяч рублей.

Ранее женщина уже была приговорена к 900-тысячному штрафу за 22 эпизода получения взяток за липовые больничные. Однако выплачивать его не торопилась и по ходатайству судебных приставов была отправлена в колонию - суд заменил ей штраф реальным сроком в три года лишения свободы.

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