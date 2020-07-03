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03.07.2020 13:00
Рубрика: Видео

Видео: легковушка снесла кабину автовозу

Текст: Вадим Давыденко

Не успели мы посмеяться над незадачливым водителем автовоза, который не прошел по габаритам под навесом АЗС и изрядно помял его, как подоспел новый пример безответственности и разгильдяйства от его безымянного коллеги. На этот раз тяжелая машина, к счастью, ни во что не врезалась и ущерб нанесла лишь себе и перевозимому грузу.

Фото: скриншот с www.yourube.com
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Как можно понять из ролика, перевозивший две легковушки водитель проявил странную беспечность и то ли вообще не закрепил одну из машин у себя в кузове, то ли закрепил очень условно, полагаясь на силу тяжести, которая зафиксирует груз на платформе. Но позабыл об инерции, которую его автовоз набрал на высокой скорости, после чего то ли нажал на тормоз, то ли просто сильно замедлил ход.

В соответствии с законами физики незакрепленный Renault рванулся вперед, снес кабину грузовика и по ней почти вертикально рухнул на асфальт, разбив капот и повредив радиатор. Что было бы, если бы с привязи сорвалась и вторая легковушка - сложно представить.

Что удивительно, сам виновник инцидента абсолютно не пострадал и, судя по тому, как легко смог выбить стекло, выбираясь из расплющенной кабины, чувствует себя нормально.

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#видео #авто