Видео: автовоз не вписался по высоте и чуть не снес заправку

Может ли фургончик в 2,5 метра высотой помять заднюю дверцу и разбить фары о навес над автозаправкой высотой метров 4.5-5? Вооруженный калькулятором школьник прикинет разницу в метрах и уверенно заявит: нет, никак, даже при хорошем попутном ветре не может. А завсегдатай этой нашей видеорубрики, в которой какие только нелепости и абсурдные ситуации не случались, осторожно ответит: почему бы и нет? Всё зависит от водителя. И будет прав.

В США очередной водитель нестандартного транспортного средства не учел свои габариты и вписался пусть не в мост на авторазвязке, как это обычно бывает с его коллегами, а в навес над заправкой. То ли крыша АЗС оказалась непривычно низкой, то ли шофер забыл, что на верхнем ярусе перевозит не стандартные седаны и хэтчбеки, а высокие автофургончики. Последний фургон нелепо замер в почти вертикальном положении...

Судя по многочисленным фотографиям в Сети, стоять вот так на глазах веселящихся и тычущих пальцами прохожих бедолаге-водителю пришлось несколько часов.