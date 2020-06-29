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29.06.2020 16:00
Рубрика: Видео

Видео: автовоз не вписался по высоте и чуть не снес заправку

Текст: Вадим Давыденко

Может ли фургончик в 2,5 метра высотой помять заднюю дверцу и разбить фары о навес над автозаправкой высотой метров 4.5-5? Вооруженный калькулятором школьник прикинет разницу в метрах и уверенно заявит: нет, никак, даже при хорошем попутном ветре не может. А завсегдатай этой нашей видеорубрики, в которой какие только нелепости и абсурдные ситуации не случались, осторожно ответит: почему бы и нет? Всё зависит от водителя. И будет прав.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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В США очередной водитель нестандартного транспортного средства не учел свои габариты и вписался пусть не в мост на авторазвязке, как это обычно бывает с его коллегами, а в навес над заправкой. То ли крыша АЗС оказалась непривычно низкой, то ли шофер забыл, что на верхнем ярусе перевозит не стандартные седаны и хэтчбеки, а высокие автофургончики. Последний фургон нелепо замер в почти вертикальном положении...

Судя по многочисленным фотографиям в Сети, стоять вот так на глазах веселящихся и тычущих пальцами прохожих бедолаге-водителю пришлось несколько часов.

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#видео #авто