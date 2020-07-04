АвтоВАЗ обязали вернуть деньги за сгоревший Lada Xray

В апреле 2018 года жительница поселка Первомайский Оренбургской области купила за 675 тысяч рублей Lada Xray. А уже в сентябре 2019 года произошло его самовозгорание. Так как гарантия в момент происшествия еще действовала (36 месяцев или 100 тысяч километров), то женщина решила потребовать компенсацию у производителя. Но на все три претензии компания никак не отреагировала.

В итоге владелица Xray отправилась в суд, который исследовал доказательства, в том числе заключение судебной комплексной пожаротехнической и автотехнической экспертизы, и частично удовлетворил исковые требования, обязал АО "АВТОВАЗ" принять назад автомобиль ненадлежащего качества и выплатить истцу 675 тысяч рублей, неустойку, штраф, убытки и компенсацию морального вреда. Общий размер дополнительных выплат не сообщается.

Решение в законную силу не вступило - российский автогигант еще может попытаться обжаловать его в суде более высокой инстанции, но практика показывает, что дальнейшие разбирательства ни к чему не приводят, лишь оттягивая момент выплат.

Напомним, Lada Xray вышел на российский рынок в феврале 2016 года. В ноябре 2018 года начались продажи Cross-версии Lada Xray, в июле 2019 года появился Xray Cross с бесступенчатой автоматической трансмиссией Jatco JF015E и 1,6-литровым двигателем Renault H4Mk мощностью 113 л.с. Цены на семейство автомобилей Lada Xray лежат в диапазоне от 634 900 до 1 048 900 рублей.

Ранее сообщалось, что АвтоВАЗ постепенно намерен снять с производства Lada Xray. Но пресс-служба компании опровергла эту информацию.