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04.07.2020 12:58
Рубрика: Общество

Число умерших от COVID в России превысило 10 тысяч человек

Текст: Любовь Проценко

Число умерших в России превысило 10 тысяч человек. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за коронавирусом, который приводит общую цифру летальных исходов заболевания с начала пандемии в стране - 10 027. За последние сутки число умерших - 168, а накануне общее число умерших было 9 859 человек.

Фото: PIO via AP
Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 11 миллионов

Потери есть потери, за каждой цифрой человеческие трагедии. И даже то, что смертность в России от коронавируса одна из наименьших в мире, мало утешает семьи людей, потерявших близких от нового вируса.

Общее же число инфицированных COVID-19 ʙo всем мире уже превысило отметку ʙ 11 миллионов человек, при том что представители BО3 всего неделю назад говорили o том, что готовятся к 10 миллионам зараженных. Первое место по количеству людей с COVID занимает Америка, ʙ этой стране медики зафиксировали более 2,7 миллиона случаев, вторую позицию удерживает Бразилия - более 1,4 миллиона. В России зафиксировано сейчас в общей сложности 674 515 инфицированных.

Радует же то, что количество вновь выявленных случаев COVID-19 продолжает стабильно снижаться - в частности, сегодня, на утро 4 июля, их выявлено 6 632 в 84 регионах. Падает количество зараженных и в столице - сегодня вновь выявленных случаев в Москве всего 680. Уменьшается в столице и количество летальных исходов - их за минувшие сутки произошло 25, в то время как в мае доходило до 60.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:

  1. Чукотский АО - 0%
  2. г.Москва - 0,3%
  3. Московская область, Республика Северная Осетия, Еврейская АО, Чеченская Республика - 0,5%
  4. Орловская область, Рязанская область, Республика Дагестан, Калининградская область - 0,7%
  5. Республика Ингушетия, Брянская область, Республика Башкортостан, Республика Крым - 0,8%
Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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