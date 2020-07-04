ФК "Спартак" уступил "Тамбову" в чемпионате России, дважды ведя в счете

Футболисты московского "Спартака" потерпели поражение от "Тамбова" в домашнем матче 26-го тура чемпионата России - 2:3. По ходу встречи, прошедшей в субботу на арене "красно-белых" в Тушино, хозяева поля дважды вели в счете.

В предыдущем туре тамбовчане дали настоящий бой лидеру премьер-лиги санкт-петербургскому "Зениту", пропустив решающий мяч в компенсированное время (1:2). Что касается спартаковцев, то они практически без шансов проиграли в принципиальном дерби ЦСКА (0:2) и фактически лишились шансов на попадание в топ-5 по итогам сезона.

Матч с "Тамбовом" для "красно-белых" получился удивительным: дважды они вели в счете благодаря голам Зелимхана Бакаева с пенальти и Джордана Ларссона. Однако гости не только отыгрались, но и сенсационно победили. Решающий гол на 82-й минуте с пенальти забил бывший спартаковец Владимир Обухов. Перед этим спартаковец Александр Соболев поразил ворота соперников, однако главный арбитр матча Владимир Москалев в спорной ситуации мяч не засчитал, усмотрел нарушение правил со стороны форварда.

В параллельной встрече в Самаре местные "Крылья Советов" и "Ростов" не выявили победителя - 0:0. Обе команды доигрывали матч в меньшинстве: у хозяев был удален Владимир Полуяхтов, у дончан - Данил Ведерников.

"Спартак" с 32 очками располагается на шестой строчке в чемпионате