Месси может воссоединиться с Гвардиолой в "Манчестер Сити"

Лидер "Барселоны" Лионель Месси может в следующем году сменить клубную прописку.
По информации Fox Sports, аргентинец рассматривает вариант с переходом в "Манчестер Сити".
Сообщается, что Месси желает покинуть стан "сине-гранатовых" и воссоединиться с главным тренером английской команды Хосепом Гвардиолой, с которым он работал в "Барселоне". Вероятность перехода Лионеля действительно существует, о чем говорят неназванные источники как в Испании, так и в Великобритании.
Ранее появилась информация, согласно которой Месси приостановил переговоры о продлении контракта с "Барселоной". Якобы ему не нравятся ситуация вокруг клуба, постоянные скандалы, а также результаты "блауграны" в нынешнем сезоне.
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ULTIMO MOMENTO: La posibilidad de que Leo Messi deje Barcelona y venga al Manchester City es real. Así me lo confirman mis fuentes, en Catalunya y en Inglaterra. Las condiciones deportivas y extra deportivas serian positivas para todos los involucrados. Atención Sras y Sres.