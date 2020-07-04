Месси может воссоединиться с Гвардиолой в "Манчестер Сити"

Лидер "Барселоны" Лионель Месси может в следующем году сменить клубную прописку.

По информации Fox Sports, аргентинец рассматривает вариант с переходом в "Манчестер Сити".

Сообщается, что Месси желает покинуть стан "сине-гранатовых" и воссоединиться с главным тренером английской команды Хосепом Гвардиолой, с которым он работал в "Барселоне". Вероятность перехода Лионеля действительно существует, о чем говорят неназванные источники как в Испании, так и в Великобритании.

Ранее появилась информация, согласно которой Месси приостановил переговоры о продлении контракта с "Барселоной". Якобы ему не нравятся ситуация вокруг клуба, постоянные скандалы, а также результаты "блауграны" в нынешнем сезоне.