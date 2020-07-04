Прокуратура объяснила смену меры пресечения для бизнесмена Зотова

Прокуратура выявила в деле бизнесмена Дмитрия Зотова нарушения уголовно-процессуального законодательства, в связи с чем ему и была изменена мера пресечения с ареста на подписку о невыезде.

"В связи с выявленными нарушениями уголовно-процессуального законодательства по требованию Московской межрегиональной транспортной прокуратуры изменена мера пресечения бывшему генеральному директору ПАО "ТрансФин-М", - приводит РИА Новости слова пресс-секретаря Московской межрегиональной транспортной прокуратуры Екатерины Коротковой.

Она уточнила, что Дмитрий Зотов обвинялся в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ "мошенничество в особо крупном размере".

Она добавила, что уголовное дело находятся на контроле межрегионального транспортного прокурора Константина Букреева.

Ранее "РГ" сообщала, что Зотова арестовали по возвращению в Россию несмотря на гарантии со стороны бизнес-омбудсмена Бориса Титова. По данным следствия, предприниматель причастен к незаконному перенайму имущества компании на подконтрольную фирму. Дело было возбуждено в 2019 году.