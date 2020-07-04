Четыре станции метро закрыли в Москве

В период с 4 по 6 июля в Москве будут закрыты четыре станции Сокольнической линии метро: "Прокшино", "Филатов луг", "Ольховая" и "Коммунарка". В обычном режиме они возобновят работу 7 июля в 5:30 утра.

Как рассказали в пресс-службе столичного метрополитена, ограничения связаны с плановыми работами - будет производиться ввод нового оборотного тупика. Пассажирам предлагают воспользоваться наземным транспортом. На линию поставят дополнительные автобусы.

Из-за этого на юго-западе Москвы ограничат движение личного транспорта. "Для беспрепятственного проезда компенсационных маршрутов Центр организации дорожного движения физически обособит 7,8 км выделенных полос",- говорится в сообщении ЦОДД.