Виктор Проскурин похоронен на Троекуровском кладбище

Заслуженный артист России Виктор Проскурин, скончавшийся 30 июня в возрасте 68 лет от хронической обструктивной болезни легких, похоронен на Троекуровском кладбище Москвы.

"Виктора Проскурина похоронили", - сказала ТАСС жена артиста Ирина Хонда.

Прощание с артистом прошло в Театральном институте имени Щукина. Затем состоялось отпевание - в Церкви Николая Чудотворца на Щепах.

Виктор Проскурин родился 8 февраля 1952 года. Известен по фильмам "Жестокий романс", "12 стульев" (версия Захарова), "Выйти замуж за капитана", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", "И это все о нем", "Дом, который построил Свифт", "Два долгих гудка в тумане".