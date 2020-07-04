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Виктор Проскурин похоронен на Троекуровском кладбище

Новости
    04.07.2020, 16:36
Текст:   Олег Усков

Заслуженный артист России Виктор Проскурин, скончавшийся 30 июня в возрасте 68 лет от хронической обструктивной болезни легких, похоронен на Троекуровском кладбище Москвы.

"Виктора Проскурина похоронили", - сказала ТАСС жена артиста Ирина Хонда.

Прощание с артистом прошло в Театральном институте имени Щукина. Затем состоялось отпевание - в Церкви Николая Чудотворца на Щепах.

Виктор Проскурин родился 8 февраля 1952 года. Известен по фильмам "Жестокий романс", "12 стульев" (версия Захарова), "Выйти замуж за капитана", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", "И это все о нем", "Дом, который построил Свифт", "Два долгих гудка в тумане".

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