В Башкирии судьбу мужчины, убившего педофила, решат присяжные

Дело Владимира Санкина из Уфы, который обвиняется в убийстве педофила, рассмотрит суд присяжных. Об этом сообщил его адвокат, член совета по правам человека при президенте РФ Шота Горгадзе.

Напомним, эта история, произошедшая 30 января 2020 года, вызвала большой общественный резонанс. Владимир Санкин возвращался домой, когда к нему подошел знакомый подросток с просьбой помочь вывести друга из квартиры. 14-летний подросток рассказал, что они гуляли, замерзли и зашли в чужой подъезд, где незнакомец предложил выпить чаю и показать что-то "интересное". В квартире хозяин начал раздеваться и потребовал того же от мальчиков, угрожая топором.

Владимир Санкин вывел мальчика. Но пьяный 54-летний мужчина, который, оказывается, ранее был судим за педофилию, выбежал за ними. На улице завязалась драка, Санкин нанес предполагаемому насильнику множество ударов.

Очевидцы вызвали "скорую" и полицию. Но медики не успели спасти жизнь избитого, по дороге в больницу он умер. В отношении Санкина возбудили уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".