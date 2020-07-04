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04.07.2020 15:32
Рубрика: Происшествия

В Башкирии судьбу мужчины, убившего педофила, решат присяжные

Текст: Ольга Горюнова

Дело Владимира Санкина из Уфы, который обвиняется в убийстве педофила, рассмотрит суд присяжных. Об этом сообщил его адвокат, член совета по правам человека при президенте РФ Шота Горгадзе.

Фото: УМВД России по Омской области
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Напомним, эта история, произошедшая 30 января 2020 года, вызвала большой общественный резонанс. Владимир Санкин возвращался домой, когда к нему подошел знакомый подросток с просьбой помочь вывести друга из квартиры. 14-летний подросток рассказал, что они гуляли, замерзли и зашли в чужой подъезд, где незнакомец предложил выпить чаю и показать что-то "интересное". В квартире хозяин начал раздеваться и потребовал того же от мальчиков, угрожая топором.

Владимир Санкин вывел мальчика. Но пьяный 54-летний мужчина, который, оказывается, ранее был судим за педофилию, выбежал за ними. На улице завязалась драка, Санкин нанес предполагаемому насильнику множество ударов.

Очевидцы вызвали "скорую" и полицию. Но медики не успели спасти жизнь избитого, по дороге в больницу он умер. В отношении Санкина возбудили уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".

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