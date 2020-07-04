Отца Хабиба Нурмагомедова похоронили в родном селе в Дагестане

Тренер, отец Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов на матче 17-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между ФК "Анжи" (Махачкала) и ФК "Спартак" (Москва). Фото: Саид Царнаев / РИА Новости

Похороны заслуженного тренера России, мастера спорта по вольной борьбе Абдулманапа Нурмагомедова прошли в его родном селе Кироваул.

- Было не так много людей, родственники, приехали спортсмены из Москвы, - сообщил РИА Новости глава села Ильяс Хазиев. - Был также и глава Чечни Рамзан Кадыров.

Отец и тренер бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова скончался в 57 лет после возникших осложнений от коронавируса. В апреле он был госпитализирован с пневмонией. Затем Нурмагомедова доставили в одну из клиник Москвы, где врачи диагностировали у него COVID-19. Тренер перенес инсульт и кому.

Глава Дагестана Владимир Васильев выразил соболезнования родным и близким Абдулманапа Нурмагомедова.