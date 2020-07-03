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03.07.2020 16:36
Рубрика: Общество

Отца Хабиба Нурмагомедова похоронят в Дагестане

Текст: Тимур Алиев (Махачкала)

Отца Хабиба Нурмагомедова Абдулманапа Нурмагомедова похоронят в селе Кироваул в Дагестане, сообщил ТАСС глава села Ильяс Хазиев.

Как рассказали "РГ" родственники, тело Абдулманапа Нурмагомедова постараются привезти на самолете сегодня. Если это произойдет до заката солнца, то, по мусульманским обычаям, похороны состоятся в тот же день.

Абдулманап Нурмагомедов родился в 1962 году в селе Сильди Цумадинского района, проживал в селе Кироваул Кизилюртовского района.

Фото: Сергей Расулов/NewsTeam/ТАСС
Умер отец Хабиба Нурмагомедова

Абдулманап Нурмагомедов - заслуженный тренер России, мастер спорта по вольной борьбе. 18 его воспитанников стали чемпионами мира по боевому самбо - этот результат вошел в Книгу рекордов России. Он являлся бессменным наставником своего сына - чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

Абдулманапу Нурмагомедову было 57 лет. В апреле его уложили в больницу с подозрением на пневмонию. После возникших осложнений, его доставили в одну из московских клиник, где был диагностирован COVID-19.

В больнице Нурмагомедов перенес инсульт и находился в коме. После этого его состояние стабилизировалось, но от возникших осложнений Абдулманап Нурмагомедов скончался.

Глава Дагестана Владимир Васильев выразил соболезнования родным и близким Абдулманапа Нурмагомедова.

"Абдулманапа знали многие, он был моим советником и очень добрым, щедрым, талантливым человеком. Его будет нам очень не хватать. Выражаю глубокие соболезнования его родным, а также тем, кому он близок и дорог. Абдулманап Нурмагомедов был гордостью всего Дагестана. У нас было много планов, и в память об ушедшем мы их обязательно реализуем самым лучшим образом", - сказал руководитель республики.

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