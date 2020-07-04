Новости

Бразилия пересекла отметку в 1,5 миллиона случаев заболевания COVID-19 08:35
Компания Air France уволит более 7500 своих сотрудников 08:22
АвтоВАЗ обязали вернуть деньги за сгоревший Lada Xray 08:06
Суд отложил рассмотрение ходатайства об аресте замминистра науки РФ 08:03
У разведки США не нашлось доказательств сговора России с талибами 07:50
В Якутии при опрокидывании микроавтобуса пострадали шесть человек 07:44
ВМС США отправят два авианосца в Южно-Китайское море 07:19
Ребенок погиб в результате стрельбы в торговом центре Алабамы 07:01
На Сахалине снова заработал интернет 06:47
Четыре станции метро закрыли в Москве 06:40
В США установлен рекорд по числу заразившихся коронавирусом 05:55
Вещание сирийского гостелевидения возобновилось в Алеппо 05:26
Эксперт объяснил, что никогда нельзя делать при приготовлении яиц 05:02
В Москве скончались 25 пациентов с коронавирусом 04:42
Близких Абдулманапа Нурмагомедова попросили не приезжать на похороны 04:18
В Японии из-за ливней объявлена массовая эвакуация людей 03:35
Козак: Во время переговоров по Донбассу в Берлине прорыва не случилось 02:50
Неизвестные расстреляли посетителей двух торговых центров в США 02:20
Более 100 человек пострадали при взрыве на фабрике фейерверков в Турции 01:59
Роспотребнадзор запретил детский отдых в лагерях за пределами региона 01:22
У побережья США появилась гигантская медуза 00:49
В ВОЗ назвали единственное обнадеживающее лекарство против COVID-19 00:41
Прокуратура объяснила смену меры пресечения для бизнесмена Зотова 00:29
Пациентов в первый год после постановки онкодиагноза обследуют каждые три месяца 00:10
Путин ответил на жалобу о пропагандистских цветах мороженого "Радуга" 03.07.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Июль обещает быть теплее обычного на всей территории России
Июль обещает быть теплее обычного на всей территории России
Верховный суд разъяснил, как не купить жилье с "нагрузкой"
Верховный суд разъяснил, как не купить жилье с "нагрузкой"
Июль. Вступает в силу. Как изменят жизнь россиян новые законы
Июль. Вступает в силу. Как изменят жизнь россиян новые законы
04.07.2020 07:50
Рубрика: В мире

У разведки США не нашлось доказательств сговора России с талибами

Текст: Александр Саможнев

Американский Национальный совет по разведке подготовил меморандум, в котором говорится об отсутствии доказательств сговора России с радикальным движением "Талибан" (организация запрещена в РФ) в Афганистане, сообщает газета The New York Times.

Фото: Ramin Talaie / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
МИД РФ назвал вбросом статью NYT о действиях России в Афганистане

По данным источников издания, 1 июля представители разведки передали администрации Трампа документ. В нем кратко излагались данные, на основании которых строились опубликованные ранее газетой утверждения, касающиеся России. В заключении говорится, что Агентство национальной безопасности не имеет информации, подтверждающей вывод о "сделке" российской разведки с талибами.

Напомним, 26 июня газета The New York Times со ссылкой на спецслужбы сообщила о якобы спонсировании Россией талибов с целью убийства американских военнослужащих. Публикацию активно использовали во время президентской кампании демократы. Они продвигали тезис о том, что Дональд Трамп владел информацией о недружественных действиях России, но ничего не предпринял. Со своей стороны, Трамп назвал сообщение в газете вымыслом. "Я думаю, что это вымысел, вымысел газеты и демократов", - сказал политик. - Если бы это происходило, русские бы слышали об этом, кто-либо другой, кто был вовлечен, слышал бы об этом".

В мире США Россия и США Дональд Трамп

Главное сегодня

Поправки в Конституцию потребуют изменения порядка 100 законов
Козак: Во время переговоров по Донбассу в Берлине прорыва не случилось
У разведки США не нашлось доказательств сговора России с талибами
Роспотребнадзор запретил детский отдых в лагерях за пределами региона
В ВОЗ назвали единственное обнадеживающее лекарство против COVID-19
"Автономная зона" в центре Сиэтла перешла под контроль властей США
Устоит ли на Аляске памятник правителю Русской Америки