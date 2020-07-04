У разведки США не нашлось доказательств сговора России с талибами

Американский Национальный совет по разведке подготовил меморандум, в котором говорится об отсутствии доказательств сговора России с радикальным движением "Талибан" (организация запрещена в РФ) в Афганистане, сообщает газета The New York Times.

По данным источников издания, 1 июля представители разведки передали администрации Трампа документ. В нем кратко излагались данные, на основании которых строились опубликованные ранее газетой утверждения, касающиеся России. В заключении говорится, что Агентство национальной безопасности не имеет информации, подтверждающей вывод о "сделке" российской разведки с талибами.

Напомним, 26 июня газета The New York Times со ссылкой на спецслужбы сообщила о якобы спонсировании Россией талибов с целью убийства американских военнослужащих. Публикацию активно использовали во время президентской кампании демократы. Они продвигали тезис о том, что Дональд Трамп владел информацией о недружественных действиях России, но ничего не предпринял. Со своей стороны, Трамп назвал сообщение в газете вымыслом. "Я думаю, что это вымысел, вымысел газеты и демократов", - сказал политик. - Если бы это происходило, русские бы слышали об этом, кто-либо другой, кто был вовлечен, слышал бы об этом".