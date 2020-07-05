Черчесов поздравил "Зенит" с чемпионством

"На мой взгляд, "Зенит" абсолютно заслуженно второй сезон подряд завоевал золотые медали. Команда играла солидно, результативно и в итоге практически не оставила никаких шансов основным конкурентам", - сказал Черчесов ТАСС.

Наставник сборной России также отметил высокий профессионализм клуба во время пандемии коронавируса, поскольку ни одному футболисту не был поставлен такой диагноз.

"Поздравляю руководителей, тренерский штаб во главе с Сергеем Семаком и футболистов с этим достижением и желаю дальнейших успехов. В конце августа ждем сборников в Новогорске для подготовки к матчам Лиги наций со сборными Сербии и Венгрии", - добавил он.

Ранее "Зенит" со счетом 4:2 в гостях обыграл "Краснодар" и стал недосягаем для преследователей.