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05.07.2020 23:26
Рубрика: Спорт

Черчесов поздравил "Зенит" с чемпионством

Текст: Максим Домчев
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов назвал чемпионство "Зенита" заслуженным и поздравил руководство, тренерский штаб и футболистов с этим событием.

"На мой взгляд, "Зенит" абсолютно заслуженно второй сезон подряд завоевал золотые медали. Команда играла солидно, результативно и в итоге практически не оставила никаких шансов основным конкурентам", - сказал Черчесов ТАСС.

Наставник сборной России также отметил высокий профессионализм клуба во время пандемии коронавируса, поскольку ни одному футболисту не был поставлен такой диагноз.

Фото: Андрей Шрамко/ТАСС
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"Поздравляю руководителей, тренерский штаб во главе с Сергеем Семаком и футболистов с этим достижением и желаю дальнейших успехов. В конце августа ждем сборников в Новогорске для подготовки к матчам Лиги наций со сборными Сербии и Венгрии", - добавил он.

Ранее "Зенит" со счетом 4:2 в гостях обыграл "Краснодар" и стал недосягаем для преследователей.

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