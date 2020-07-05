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05.07.2020 17:19
Рубрика: Происшествия

В Кировской области из-под завалов стройки извлекли тела троих погибших

Текст: Мария Волкова (Киров)

Из-под завалов на стройке в Зуевке извлекли тела троих погибших рабочих. Об этом сообщает ТАСС.

В правительстве Кировской области уточнили, что торговый центр должны были сдать в эксплуатацию осенью. Строительными работами занималась частная фирма. Участок был огорожен, доступ посторонним лицам - закрыт.

Фото: СУ СК по Кировской области
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Перекрытия строящегося здания обрушились сегодня утром. Под завалами оказалось четыре человека, выжил только один. Его доставили в Зуевскую ЦРБ.

СУ СК по региону возбудило уголовное дело по статье 216 УК РФ - "Нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, в результате которого погибли люди".

На месте происшествия и в офисе строительной организации сегодня весь день работали следователи. Они изъяли документацию у фирмы, проводившей работы. Причины и обстоятельства происшедшего выясняются.

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