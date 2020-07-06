Лукашенко поздравил с юбилеем первого президента Казахстана

История современного Казахстана, его достижения и международный авторитет неразрывно связаны с именем Нурсултана Назарбаева. С 80-летнием юбилеем первого президента страны тепло поздравил 6 июля глава Беларуси Александр Лукашенко, сообщили в его пресс-службе, отметив, что в этот же день состоялся и их телефонный разговор.

Президент РБ подчеркнул, что в Беларуси высоко ценят огромный личный вклад Назарбаева в построение многоплановых двусторонних отношений, основанных на исторической дружбе белорусов и казахов, взаимном уважении, доверии и поддержке.

"Под вашим профессиональным руководством казахстанский народ прошел поистине огромный путь, создав страну, которая демонстрирует впечатляющие успехи в социально-экономическом развитии и пользуется заслуженным авторитетом на мировой арене", - говорится в приветственном адресе главы Беларуси.

В разговоре Лукашенко и Назарбаева, уточнили в администрации главы РБ, речь шла о развитии белорусско-казахстанского сотрудничества и взаимодействии в формате ЕАЭС. Белорусский лидер пригласил Нурсултана Назарбаева, который является почетным председателем Высшего Евразийского экономического совета, на саммит интеграционного объединения, который пройдет в октябре в Минске.

В свою очередь Назарбаев передал наилучшие пожелания белорусскому народу и выразил поддержку руководству страны. Была достигнута договоренность и об их возможной встречи "в ближайшее удобное время".

Александр Лукашенко пожелал Нурсултану Назарбаеву крепкого здоровья и долгих лет счастливой жизни в окружении любящей семьи и верных друзей.