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06.07.2020 14:24
Рубрика: Легковые авто

Mercedes показал планшет нового S-Class в преддверии премьеры

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz. Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz.
Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz.

Mercedes-Benz готовится к одной из важных премьер: нового S-Class (W223). Несмотря на то, что седан был раскрыт на "шпионских" фото целиком и полностью, но уверены, компании есть, чем нас удивить.

Фото: скриншот с youtube.com
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Онлайн-презентация модели состоится 8 июля 2020 года. Предпремьерный тизер демонстрирует планшет информационно-развлекательного комплекса MBUX нового поколения, у которого нет физических клавиш управления. Таким образом, концепция нового Mercedes-Benz S-Class будет кардинально отличаться от существующей. Вдвойне занятно, что нынешняя архитектура Mercedes приглянулась BMW: единая панель приборки и мультимедиа появится на новом 2 Series Active Tourer.

Новый S-Class создаётся на новой платформе, разработка которой ведётся с 2015 года. Модель предложат в вариантах со стандартной и удлинённой колёсной базой, список силовых агрегатов будет определяться конкретным рынком. В строю останутся "турбочетвёрки", моторы V6 и V8 получат стартер-генератор (умеренный гибрид), а V12 впервые в истории будет доступен с системой полного привода.

Публичный дебют новинки Mercedes состоится в сентябре 2020 года.

#Mercedes-Benz