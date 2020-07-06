Mercedes показал планшет нового S-Class в преддверии премьеры

Mercedes-Benz готовится к одной из важных премьер: нового S-Class (W223). Несмотря на то, что седан был раскрыт на "шпионских" фото целиком и полностью, но уверены, компании есть, чем нас удивить.

Онлайн-презентация модели состоится 8 июля 2020 года. Предпремьерный тизер демонстрирует планшет информационно-развлекательного комплекса MBUX нового поколения, у которого нет физических клавиш управления. Таким образом, концепция нового Mercedes-Benz S-Class будет кардинально отличаться от существующей. Вдвойне занятно, что нынешняя архитектура Mercedes приглянулась BMW: единая панель приборки и мультимедиа появится на новом 2 Series Active Tourer.

Новый S-Class создаётся на новой платформе, разработка которой ведётся с 2015 года. Модель предложат в вариантах со стандартной и удлинённой колёсной базой, список силовых агрегатов будет определяться конкретным рынком. В строю останутся "турбочетвёрки", моторы V6 и V8 получат стартер-генератор (умеренный гибрид), а V12 впервые в истории будет доступен с системой полного привода.

Публичный дебют новинки Mercedes состоится в сентябре 2020 года.