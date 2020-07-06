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06.07.2020 17:30
Рубрика: Легковые авто

Новые Skoda Octavia RS не отказались от бензина и дизеля

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Skoda. Фото: Пресс-служба Skoda.
Фото: Пресс-служба Skoda.

В марте состоялась премьера "заряженной" версии Octavia RS с гибридной силовой установкой- торжество эконорм и заботы об экологии. Но, спустя несколько месяцев, компания презентовала "заряженные" лифтбек и универсал с бензиновым и дизельным моторами и системой полного привода.

Полный привод, как и для модели пошлой генерации, доступен только для дизельных Skoda Octavia RS, оснащённых турбированным 2.0 TDI мощностью 200 л.с. Напомним, у предшественника в распоряжении было только 184 "лошади". В пару дизелю определён безальтернативный 7-ступенчатый преселективный "робот" DSG. Переднеприводные Octavia RS с дизелем разгоняются до "сотни" за 7.4 секунды, Octavia RS с 4х4 - за 6.8 секунды. Максимальная скорость - 243 и 249 км/ч соответственно.

Фото: www.indianautosblog.com
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Зато у бензиновых 245-сильных Skoda Octavia RS есть возможность заказать автомобиль с 6-ступенчатой "механикой", альтернатива - DSG-7. Первую "сотню" на машине с МКП можно разменять за 6.8 секунды, на "роботе" - на десятую секунды быстрее. Лимит - 250 км/ч.

Серийное производство "эр-эсок" начнётся в сентябре 2020 года. В России прошлая генерация Skoda Octavia в "заряженной" версии не представлена, и новинки вряд ли до нас доберутся.

Фото: Пресс-служба Skoda.
#Skoda