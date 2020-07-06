Новый клип "Ленинграда" набрал более миллиона просмотров

Видео на трек группировки "Ленинград" "Фотосессия", размещенный в Сети в минувшие выходные, только на официальном YouTube-канале коллектива набрал более миллиона просмотров.

При этом стоит отметить, что количество "лайков" немногим превышает количество "дизлайков". Да и комментаторы произведение Шнурова не щадят. В частности, предлагая исполнителю "начать бухать", а то, мол, с творчеством в последнее время совсем беда.

"Фотосессия" - нецензурный и, вероятно, сатирический трек, в котором рассмотрен, в частности, вопрос социальных сетей и бодипозитива.

Режиссером выступил Даниил Величко. Главную героиню, "загадочную женщину, как нимфу", сыграла новая вокалистка группы Виктория Кузьмина.

Напомним: весной прошлого года Шнуров объявил о распаде "Ленинграда", при этом не исключая, что проект может продолжать функционировать в несколько измененном виде.