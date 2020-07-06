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06.07.2020 11:46
Рубрика: Культура

Пять фильмов, которые мы запомнили благодаря музыке Эннио Морриконе

Текст: Мария Шепталова
Печальная новость пришла сегодня из Рима - не стало одного из величайших композиторов современности Эннио Морриконе, чья музыка десятилетиями наполняла новым смыслом любимые фильмы, заставляя зрителей плакать и смеяться, грустить и мечтать, трепетать и сопереживать.

Шутка ли, написать музыку более чем к 400 фильмам и телесериалам Италии, Испании, Германии, Франции, США и России. Бессмысленное занятие - пытаться выбирать лучшие музыкальные композиции, но некоторые из них стали символами целой эпохи и легко узнаются с первых нот. Уверены, что эти фильмы запомнились в том числе и благодаря музыке Эннио Морриконе

"Хороший, плохой, злой" (1966)

Фото: AP Photo/Gero Breloer
Скончался итальянский композитор Эннио Морриконе

Снятый, только вдумайтесь, в 1966 году спагетти-вестерн Серджо Леоне с Клинтом Иствудом, Илаем Уоллаком и Ли Ван Клифом в главных ролях вызывает неподдельный интерес зрителей уже полвека. А в 2003 году на радость фанатов вышла восстановленная и переозвученная цифровая версия, и теперь можно насладиться каждой нотой уникального музыкального лейтмотива, стилизованного под вой кайота, созданного Морриконе. Закройте глаза, представьте бесстрашного Клинта Иствуда в ковбойской шляпе, и у вас в голов тут же зазвучит эта мелодия, которая была признана самой узнаваемой в истории кино.

"Однажды в Америке" (1984)

Этот фильм стал последней совместной работой композитора с его близким другом режиссером Серджио Леоне. Поначалу непонятая и непринятая критиками эта мрачная гангстерская сага все-таки завоевала сердца зрителей и теперь регулярно попадает в списки лучших фильмов. В этом не только заслуга гениального режиссера и талантливых актеров Роберта Де Ниро, Джеймса Вудса, Элизабет Макговерн, но и музыки. Проникновенная и щемящая душе главная музыкальная тема киноленты узнается с первых нот.

"Неприкасаемые" (1987)

Криминальная драме Брайан Де Пальма о мафиозных разборках и гангстерской подпольной империи Аль Капоне в Америке времен сухого закона принесла его создателям множество престижных наград, а Эннио Мориконе получил в свою копилку единственную за всю карьеру премию "Грэмми". Да и кто лучше него, итальянца, знающего не понаслышке, что такое мафия, мог передать музыкальный дух противостояния хладнокровных и самоуверенных гангстеров во главе с Аль Пачино в роли Капоне и блюстителей закона Кевина Костнера и Шона Коннери, которые исполнили роли Элиота Несса и Джима Мэлоуна. От сцены перестрелки на вокзале Union Station бегут мурашки по спине в том числе и благодаря тревожной "Machine Gun Lullaby". А весь фильм сопровождает музыка в итальянском стиле с яркими джазовыми ацентами.

"Профессионал" (1981)

Этот напряженный драматический триллер от Жоржа Лотнера с Жан-Полем Бельмондо в главной роли, который мы узнаем не только по первым кадрам, но и по первым звукам. Музыкальные темы "Chi Mai" и "Le Vent Le Cri" получили мировую известность, а композитор был номинирован на премию "Сезар". В этих мелодиях есть все, и сила, и слабость, и боль утраты, и лучик надежды.

"Лучшее предложение" (2012)

Драматический триллер Джузеппе Торнаторе с лихо закрученным сюжетом способен удивить даже опытного зрителя. Послевкусие от непредсказуемой развязки лишь усиливает фантастическая музыка Эннио Морриоконе. Композиции "Un Violino", "Volti E Fantasmi", "Cavea" и "La Migliore Offerta" создают волшебный настрой, необходимый, чтобы проникнуться историей любви и обмана в мире дорогих художественных аукционов и антиквариата. А что есть истинное произведение искусства? Может в каждой подделке есть толика подлинности, как говорил главный герой Джефри Раш (Верджил Олдман). Но одно мы можем сказать точно, музыка Морриконе всегда подлинная, подделать ее невозможно.

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