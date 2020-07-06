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06.07.2020 12:59
Рубрика: Происшествия

Мосгорсуд отменил продление ареста стрелявшему в коллег полицейскому

Текст: Иван Егоров

Мосгорсуд отменил постановление Пресненского суда о продлении срока содержания под стражей полицейскому Алексею Смирнову и отправил его на новое рассмотрение. Прапорщика обвиняют в расстреле сотрудников отдела собственной безопасности полиции на станции метро "Рязанский проспект".

Фото: youtube.com
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Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе Мосгорсуда, суд апелляционной инстанции постановил отменить решение Пресненского районного суда, направить на новое судебное рассмотрение в тот же суд в ином составе. При этом мера пресечения в виде содержания в СИЗО осталась прежней со сроком до 15 июля 2020 года. То есть было отменено решение Пресненского суда от 15 июня, согласно которому срок содержания Алексееву под стражей был продлен до 18 сентября.

Вечером 18 сентября 2019 года полицейский на метрополитене Алексей Смирнов открыл стрельбу в вестибюле станции метро "Рязанский проспект" по троим сотрудникам ОСБ, которые пытались его задержать за предполагаемую взятку в две тысячи рублей. В результате стрельбы полицейский Максим Веялко погиб, его коллега Лимонов был госпитализирован в тяжелом состоянии. Алексеев пытался оказать помощь пострадавшим и объяснил свои действия эмоциональным срывом, который последовал якобы после провокации взятки со стороны сотрудников собственной безопасности.

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