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06.07.2020 07:52
Рубрика: Общество

В Приморье разрешили работу фитнес-клубам

Текст: Анна Бондаренко

Улучшение эпидемиологической ситуации в Приморье позволило властям разрешить дополнительные послабления режима повышенной готовности. Как заявил на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом глава региона Олег Кожемяко, с 7 июля к работе приступят фитнес-центры.

"Как мы и говорили на прошлой неделе, при сохранении данной эпидобстановки мы можем открыть фитнес-центры. В ближайшее время это будет оформлено решением оперативного штаба. Поэтому с 7 июля при соблюдении мер санитарной безопасности они смогут приступить к работе", - цитирует его слова пресс-служба регионального правительства.

Всем открытым и закрытым физкультурно-оздоровительным комплексам, бассейнам и фитнес-клубам нужно будет уведомить о намерении открыться и пройти проверку административными комиссиями, а в работе строго придерживаться рекомендаций Роспотребнадзора.

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Так, перед открытием им предстоит провести генеральную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму, отладить работу вентиляции, в местах общего пользования сделать разметку, следить за соблюдением социального дистанцирования, в залах проводить обеззараживание воздуха, а также соблюдать ряд других требований.

В Приморье продолжает снижаться количество фиксируемых случаев COVID-19. В субботу стало известно о 69 новых случаях, в воскресенье - о 65 случаях. При этом вчера 85 процентов заражений пришлось на три города: Находку - 21 пациент, Владивосток - 20 и Уссурийск - 15.

Режим самоизоляции в Приморье ввели 31 марта, была запрещена работа гостиниц, заведений общепита, проведение массовых мероприятий. В регионе по-прежнему действует режим повышенной готовности, масочный режим, но смягчение мер постепенно началось. Так, с 24 июня разрешили работать гостиницам. Персонал там должен носить маски и перчатки, регулярно дезинфицировать помещения, измерять температуру, проводить тесты на коронавирус. С 27 июня заработали кафе и рестораны, у которых есть открытые террасы.

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