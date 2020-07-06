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06.07.2020 12:38
Рубрика: Происшествия

В Кировской области задержан бригадир, строивший рухнувшее здание

Текст: Андрей Андреев (Киров)

В Кировской области задержаны предприниматель и бригадир, руководившие строительными работами на рухнувшем здании строившегося торгового центра, где погибли три человека, сообщило в понедельник СУ СК по региону.

Они задержаны в рамках возбужденного ранее уголовного дела по части 3 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) по факту гибели троих рабочих в городе Зуевке.

Фото: Татьяна Макеева/РИА Новости
Пострадавший при обрушении в Зуевке находится в тяжелом состоянии

Следователи изучили изъятую строительно-техническую и подрядную документацию на объект. Как выяснилось, местный предприниматель для проведения работ нанял строительную бригаду, заключив с бригадиром договор подряда. По месту жительства обоих прошли обыски, допрошены обладающие необходимой для следствия информацией. Назначены экспертизы.

Индивидуальный предприниматель и бригадир допрошены в качестве подозреваемых. Решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения.

Напомним, 5 июля в Зуевке при проведении строительных работ обрушились потолочные железобетонные перекрытия. В результате ЧП погибло трое рабочих. Один в тяжелом состоянии на вертолете санавиации доставлен в центр травматологии и ортопедии и госпитализирован.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Приволжье ПФО Кировская область

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