Омского Мимино будут судить за убийство из ревности

В Омской области СК завершил расследование уголовного дела в отношении самого известного в Сибири водителя маршрутки Вадима Остапова, называвшего себя "омским Мимино". Он обвиняется в убийстве на почве ревности.

В июле прошлого года 50-летний водитель маршрутки был обнаружен застреленным в своем автомобиле на выезде из села Трубецкое. По подозрению в убийстве был задержан его коллега - Вадим Остапов. В деревне давно ходили слухи о том, что супруга Остапова крутила роман роман с убитым.

- По данным следствия, обвиняемый, находясь в автомобиле Ford Transit на пассажирском сиденье, на почве ревности нанес удары по голове, а затем произвел выстрел в голову своему 50-летнему знакомому из обреза охотничьего ружья, который он сам изготовил, - сообщает СК по Омской области.

Ранее Остапов был неоднократно судим. Последний срок отбывал за тяжкое преступление - из ревности порезал ножом приятеля первой супруги. Но после освобождения решил "жить по совести". Женился, взял в аренду микроавтобус и решил возить абсолютно бесплатно неимущих селян. Однако конкурентам такая благотворительность пришлась не по нраву. Остапову угрожали, прокалывали колеса, даже разбили очки. Но извоз он не бросил. Завел на YouTube канал "Омский Мимино" и начал рассказывать о своих злоключениях в прямом эфире. На защиту маршрутчика встали люди из разных уголков страны. В деревню начали съезжаться журналисты. Так сельский маршрутчик стал знаменитым.

После задержания Остапов признал свою вину в убийстве соперника. Однако потом отказался от своих слов и заявил, что признательные показания он давал под "психологическим прессом".