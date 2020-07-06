"Убийца "Патриота"? Тестируем Haval H5, который вернулся в Россию

Не будем ходить вокруг да около - за исключением новых логотипов перед нами та же самая машина, что и раньше. Haval H5 - это внешне рестайлинговый Hover образца 2010 года с интерьером от Great Wall Hover H3 выпуска 2014.
Изменения, конечно, есть, но касаются они в основном производственных нюансов и опционального состава. Машина отныне собирается на новеньком заводе марки под Тулой и получила ряд технических доработок вроде появления 6-ступенчатой коробки, частичной оцинковки и слоя заводского антикора - у предшественника с коррозией были проблемы.
В остальном это все тот же кузов, та же рамная конструкция с неразрезным задним мостом, жестко подключаемым передним приводом, полноценной раздаткой и турбомотором под капотом.
Новизна интерьера зависит от того, на каком из "Ховеров" вы ездили в последний раз. Если на H5, то убранство покажется куда более благородным, а вот если на H3, то отличия придется искать с лупой.
Так или иначе, внутри Haval H5 приятен глазу, несмотря на возраст. От интерьера не веет ни дешевизной, ни хлипкостью. Не будем лукавить, благодаря симпатичному декору и топ-комплектации смотрится он богаче и добротнее уазовского. Отечественный внедорожник берет размером: Haval внутри меньше, чем кажется снаружи.
Архитектура передней панели в H5 классическая, а потому с эргономикой у машины полный порядок за исключением посадки. Руль регулируется только по углу наклона, переднее кресло поставлено высоко, а у его электроприводов небольшой ход. Устроиться удобно удастся не всем. Зато задние пассажиры в комфорте: тут и места с запасом, и с дополнительными благами порядок - есть даже розетка на 220В.
Загадочный недостаток Haval H5 - маленькие углы открытия любых створок. Человек ростом от 180 см протискивается на задний ряд, пригибается под дверью багажника и бьется лбом о кромку открытого капота.
Заявленный объем багажника - 810 литров. Не обольщайтесь - это под потолок. Номинальный объем под шторкой - около 400 литров. У "Патриота" в полтора раза больше. Правда, к организации пространства вопросов нет: и сиденья складываются по частям почти вровень с полом, и дополнительные удобства в виде креплений-крючков и розетки имеются. Под сидушками заднего ряда набор инструментов. Полноценная запаска - под свесом заднего бампера.
Мотор у Haval H5 отныне один - легендарный бензиновый агрегат Mitsubishi 4G63T объемом 2.0-литра с турбонаддувом. Доступно два варианта форсировки - 150 или 177 лошадиных сил.
Сразу хочется обрадовать тех, кому на более мощную версию может не хватить. Разница в лошадиных силах исключительно программная, так что при желании мотор можно перепрошить, но особого смысла в этом нет. По официальным характеристикам версии почти ничем не отличаются - даже крутящий момент у них одинаково небольшой (250 Нм). На ездовых свойствах форсировка особо не скажется, учитывая, что и топ-версия скоростными возможностями не балует.
В паре к мотору отныне идет безальтернативная 6-ступенчатая "механика", что видится сильным упущением. Даже в УАЗе поняли, что без автомата в XXI веке никуда.
Так или иначе, разгоняется Haval H5 неторопливо: официальная динамика приблизительная - около 18 секунд до 100 км\ч. Причем, какую передачу ни включай и какие обороты двигателю ни давай, отдачу это никак не меняет - турбоподхвата нет в принципе. Ощущение, что "кривая" тяги на графике у машины будет строго горизонтальная. Так же было и на "Ховере". Правда, мешает это главным образом на трассовых прострелах, где обгонять фуры придется исключительно ходом, да и то с запасом.
Зато на ходу H5 на голову комфортнее "Патриота". "Китаец" отлично держится на прямой, абсолютно вменяемо заходит в повороты и не докучает посторонними шумами, не говоря о механических гудениях и гулах - полноценная иномарка.
А вот вне асфальта ситуация наполняется нюансами. Заочно все прекрасно: полный внедорожный арсенал системы Part-Time, хорошие хода подвесок и клиренс в 204 мм дают максимальную свободу. Даже система спуска с горы имеется. Однако на крутых подъемах "Хавейлу" снова остро не хватает тяги: любое чуть более серьезное препятствие только на понижающей передаче.
Кстати, подключение полного привода отключает систему стабилизации, что на бездорожье благо. Однако на зыбкой грунтовке H5 начинает опасно вилять кормой, так что увлекаться скоростью с отключенной ESP на внедорожнике крайне не рекомендуется.
Работа подвески также оставляет двоякое впечатление. С одной стороны, пробить амортизаторы почти нереально - перед "лежачими полицейскими" можно не тормозить, с другой - плавность хода у внедорожника посредственная. Все изъяны дороги чувствуются в салоне и на руле, что особенно утомляет на разбитом грейдере с дуплетами крупных колдобин под каждым колесом.
Если птица выглядит как утка, летает как утка и крякает как утка, не сомневайтесь - перед вами утка. Тест-драйв Haval H5 подтвердил все предположения: китайцы просто наладили у нас производство той же самой машины без дизайнерских, интерьерных и особых технических изменений, за исключением появления 6-ступенчатой коробки.
Переводя на коммерческий язык, это означает, что инвестиции в проект были минимальными, а следовательно потребитель вправе рассчитывать на привлекательную цену. И она действительно такова: 1 099 000 рублей за неплохо оснащенный рамный полноприводный внедорожник - это действительно одно из лучших предложений на российском рынке. Доплачивать за 177-сильный двигатель мы не видим никакого смысла.
Что же касается самой машины и ее заочного сравнения с "Патриотом", то Haval H5 "убийцей" отечественного внедорожника, конечно, не станет, но крови может попортить. Если же в двух словах, то "Патриот" - это большой и суровый внедорожник, который создатели стараются адаптировать к городским условиям. А вот Haval H5 рожден универсальной машиной, на которой с определенными ограничениями и нюансами можно и в пир, и в мир. Облагороженный интерьер и легковой ездовой комфорт - два основных преимущества "китайца" перед нашим "богатырем". В остальном все зависит от задач использования.