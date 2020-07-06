"Убийца "Патриота"? Тестируем Haval H5, который вернулся в Россию

Эта машина в особом представлении не нуждается. Китайское исполнение японского внедорожника Isuzu Axiom под именем Hover в России появилось еще в 2005 году и завоевало неплохую популярность. Несмотря на целый ряд недостатков, невысокая цена за солидный рамный "джип" сделала свое дело: в лучшие годы продаж Hover, переживший за время производства несколько обновлений и смен названий, догонял по реализации УАЗ "Патриот". И вот очередное возвращение. На этот раз под брендом Haval. Оцениваем за рулем рыночные перспективы китайского внедорожника.

Не будем ходить вокруг да около - за исключением новых логотипов перед нами та же самая машина, что и раньше. Haval H5 - это внешне рестайлинговый Hover образца 2010 года с интерьером от Great Wall Hover H3 выпуска 2014.

Изменения, конечно, есть, но касаются они в основном производственных нюансов и опционального состава. Машина отныне собирается на новеньком заводе марки под Тулой и получила ряд технических доработок вроде появления 6-ступенчатой коробки, частичной оцинковки и слоя заводского антикора - у предшественника с коррозией были проблемы.

В остальном это все тот же кузов, та же рамная конструкция с неразрезным задним мостом, жестко подключаемым передним приводом, полноценной раздаткой и турбомотором под капотом.

Фото: Пресс-служба Haval.

Новизна интерьера зависит от того, на каком из "Ховеров" вы ездили в последний раз. Если на H5, то убранство покажется куда более благородным, а вот если на H3, то отличия придется искать с лупой.

Так или иначе, внутри Haval H5 приятен глазу, несмотря на возраст. От интерьера не веет ни дешевизной, ни хлипкостью. Не будем лукавить, благодаря симпатичному декору и топ-комплектации смотрится он богаче и добротнее уазовского. Отечественный внедорожник берет размером: Haval внутри меньше, чем кажется снаружи.

Фото: Пресс-служба Haval.

Архитектура передней панели в H5 классическая, а потому с эргономикой у машины полный порядок за исключением посадки. Руль регулируется только по углу наклона, переднее кресло поставлено высоко, а у его электроприводов небольшой ход. Устроиться удобно удастся не всем. Зато задние пассажиры в комфорте: тут и места с запасом, и с дополнительными благами порядок - есть даже розетка на 220В.

Загадочный недостаток Haval H5 - маленькие углы открытия любых створок. Человек ростом от 180 см протискивается на задний ряд, пригибается под дверью багажника и бьется лбом о кромку открытого капота.

Фото: Пресс-служба Haval.

Заявленный объем багажника - 810 литров. Не обольщайтесь - это под потолок. Номинальный объем под шторкой - около 400 литров. У "Патриота" в полтора раза больше. Правда, к организации пространства вопросов нет: и сиденья складываются по частям почти вровень с полом, и дополнительные удобства в виде креплений-крючков и розетки имеются. Под сидушками заднего ряда набор инструментов. Полноценная запаска - под свесом заднего бампера.

Мотор у Haval H5 отныне один - легендарный бензиновый агрегат Mitsubishi 4G63T объемом 2.0-литра с турбонаддувом. Доступно два варианта форсировки - 150 или 177 лошадиных сил.

Сразу хочется обрадовать тех, кому на более мощную версию может не хватить. Разница в лошадиных силах исключительно программная, так что при желании мотор можно перепрошить, но особого смысла в этом нет. По официальным характеристикам версии почти ничем не отличаются - даже крутящий момент у них одинаково небольшой (250 Нм). На ездовых свойствах форсировка особо не скажется, учитывая, что и топ-версия скоростными возможностями не балует.

Фото: Пресс-служба Haval.

В паре к мотору отныне идет безальтернативная 6-ступенчатая "механика", что видится сильным упущением. Даже в УАЗе поняли, что без автомата в XXI веке никуда.

Так или иначе, разгоняется Haval H5 неторопливо: официальная динамика приблизительная - около 18 секунд до 100 км\ч. Причем, какую передачу ни включай и какие обороты двигателю ни давай, отдачу это никак не меняет - турбоподхвата нет в принципе. Ощущение, что "кривая" тяги на графике у машины будет строго горизонтальная. Так же было и на "Ховере". Правда, мешает это главным образом на трассовых прострелах, где обгонять фуры придется исключительно ходом, да и то с запасом.

Зато на ходу H5 на голову комфортнее "Патриота". "Китаец" отлично держится на прямой, абсолютно вменяемо заходит в повороты и не докучает посторонними шумами, не говоря о механических гудениях и гулах - полноценная иномарка.

А вот вне асфальта ситуация наполняется нюансами. Заочно все прекрасно: полный внедорожный арсенал системы Part-Time, хорошие хода подвесок и клиренс в 204 мм дают максимальную свободу. Даже система спуска с горы имеется. Однако на крутых подъемах "Хавейлу" снова остро не хватает тяги: любое чуть более серьезное препятствие только на понижающей передаче.

Фото: Пресс-служба Haval.

Кстати, подключение полного привода отключает систему стабилизации, что на бездорожье благо. Однако на зыбкой грунтовке H5 начинает опасно вилять кормой, так что увлекаться скоростью с отключенной ESP на внедорожнике крайне не рекомендуется.

Работа подвески также оставляет двоякое впечатление. С одной стороны, пробить амортизаторы почти нереально - перед "лежачими полицейскими" можно не тормозить, с другой - плавность хода у внедорожника посредственная. Все изъяны дороги чувствуются в салоне и на руле, что особенно утомляет на разбитом грейдере с дуплетами крупных колдобин под каждым колесом.

Вывод

Фото: Пресс-служба Haval.

Если птица выглядит как утка, летает как утка и крякает как утка, не сомневайтесь - перед вами утка. Тест-драйв Haval H5 подтвердил все предположения: китайцы просто наладили у нас производство той же самой машины без дизайнерских, интерьерных и особых технических изменений, за исключением появления 6-ступенчатой коробки.

Переводя на коммерческий язык, это означает, что инвестиции в проект были минимальными, а следовательно потребитель вправе рассчитывать на привлекательную цену. И она действительно такова: 1 099 000 рублей за неплохо оснащенный рамный полноприводный внедорожник - это действительно одно из лучших предложений на российском рынке. Доплачивать за 177-сильный двигатель мы не видим никакого смысла.

Что же касается самой машины и ее заочного сравнения с "Патриотом", то Haval H5 "убийцей" отечественного внедорожника, конечно, не станет, но крови может попортить. Если же в двух словах, то "Патриот" - это большой и суровый внедорожник, который создатели стараются адаптировать к городским условиям. А вот Haval H5 рожден универсальной машиной, на которой с определенными ограничениями и нюансами можно и в пир, и в мир. Облагороженный интерьер и легковой ездовой комфорт - два основных преимущества "китайца" перед нашим "богатырем". В остальном все зависит от задач использования.